La campaña de la Renta comenzará en Bizkaia el 10 de abril

La Diputación dará el pistoletazo de salida a la campaña de la Renta el próximo 10 de abril. Los contribuyentes tendrán hasta el 30 de ... junio para ajustar cuentas con Hacienda, un proceso que el año pasado, al calor de la bonanza económica y la batería de bonificaciones fiscales, acarreó la presentación de algo más de 670.000 liquidaciones y una devolución récord de 557 millones. Como en ejercicios anteriores, recibirán el borrador de su declaración todas las personas de las que el Fisco tiene datos, independientemente de si están obligadas a hacer la declaración o no. Por norma general, solo aquellos que ingresaron más de 20.000 euros están sometidos al IRPF.

A la espera de las previsiones concretas de este ejercicio, para las que habrá que esperar a que los técnicos del Gobierno vizcaíno tengan una fotografía aproximada del panorama en los días previos al inicio del periodo de declaración, se puede adelantar que la campaña incorporará una serie de novedades llamativas. La principal es que Hacienda va a dar un margen de un día para rectificar la declaración antes de tramitarla. En 2024 más de 12.000 contribuyentes cambiaron sus datos una vez entregados -4.000 de ellos en las primeras 24 horas-, lo que obligó a posponer esas revisiones hasta el final del proceso al tener que hacer el ajuste «manualmente». Con el nuevo plazo el calendario oficial se mantiene: las liquidaciones que salgan a devolver se abonarán durante los siete días posteriores a su presentación.

Como viene siendo tradicional, las personas a las que el borrador les salga a devolver y no cumplimenten el trámite de validar sus datos recibirán el dinero durante los primeros días de julio. El año pasado fueron algo más de 52.000 los contribuyentes que siguieron este camino. Otro de los cambios esta vez es que la Diputación va a instar a que revisen sus datos a todas esas personas que en 2024 no lo hicieron salvo a los mayores de 64 años -fueron el 40% en la última campàña- «porque nosotros tenemos muchos datos pero quizá no todos y puede que haya alguien que no se está beneficiando de alguna bonificación», ha reconemdado la diputada de Hacienda y Finanzas, Itxaso Berrojalbiz, la mañana de este martes.

Tres cambios más: este año Hacienda permitirá solicitar el aplazamiento del pago cuando la declaración sale a pagar nada más presentarla, se podrá presentar el modelo de tributación -de individual a conjunta y viceversa- durante la campaña y no al final del proceso como hasta ahora, y en el borrador aparecerá por primera vez una casilla en la que se debe especificar si se tienen viviendas en alquiler, cuñanto tiempo y lo que se cobra al arrendatario. Estos últimos datos son los que van a permitir hacer una radiografía del mercado inmobiliario y de las zonas tensionadas.