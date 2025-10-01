El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Luis Ángel Gómez

El Gobierno vasco obligará a los ayuntamientos a ceder suelo para construir VPO

El Plan de Vivienda 2025-2027 contempla modificar la normativa sobre los aprovechamientos municipales para que, por primera vez, el Ejecutivo cuente con terrenos propios

Andrea Cimadevilla

Andrea Cimadevilla

Vitoria

Miércoles, 1 de octubre 2025, 14:13

Los ayuntamientos estarán obligados por ley a ceder una parte de sus suelos al Gobierno vasco para construir VPO. Es una de las acciones que ... contempla el Plan Director de Vivienda 2025-2027 para aumentar el parque residencial público, compuesto por 74.000 pisos, y satisfacer las necesidades de las más de 100.000 personas que están inscritas en Etxebide en busca de un domicilio asequible.

