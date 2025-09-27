El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Tirón de orejas del Gobierno vasco a la Diputación de Álava por las viviendas tensionadas

Denis Itxaso reclama a Hacienda «que lleve a cabo los cambios necesarios» para limitar en Vitoria el alquiler, y Álava le responde que no los ha pedido

Saioa Echeazarra

Sábado, 27 de septiembre 2025, 01:10

Nuevo choque institucional por la limitación de los precios del alquiler en Vitoria. El Gobierno vasco apremió ayer a la Diputación alavesa a realizar « ... cambios» de carácter tributario para poder aplicar esta medida cuando Vitoria sea declarada zona tensionada de vivienda. Una demanda que trasladó el consejero de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso, que recordó en el pleno de control del Parlamento vasco que para la elaboración del índice de precios de referencia son «esenciales» los datos tributarios de los arrendadores. Por ello instó a la Administración foral a que los recabe «para poder avanzar en el control de los alquileres».

