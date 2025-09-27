Tirón de orejas del Gobierno vasco a la Diputación de Álava por las viviendas tensionadas

Nuevo choque institucional por la limitación de los precios del alquiler en Vitoria. El Gobierno vasco apremió ayer a la Diputación alavesa a realizar « ... cambios» de carácter tributario para poder aplicar esta medida cuando Vitoria sea declarada zona tensionada de vivienda. Una demanda que trasladó el consejero de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso, que recordó en el pleno de control del Parlamento vasco que para la elaboración del índice de precios de referencia son «esenciales» los datos tributarios de los arrendadores. Por ello instó a la Administración foral a que los recabe «para poder avanzar en el control de los alquileres».

«Pido a la Hacienda foral alavesa que lleve a cabo los cambios necesarios en el módulo tributario de la declaración de la renta para poder así empezar a recabar los datos necesarios», instó el representante del PSE. Y es que en el caso de la capital alavesa, reconoció el responsable autonómico, «la situación es más complicada, al estar pendientes estos cambios». Pese a que la declaración de Zona Tensionada podría producirse en fechas próximas, el límite a los precios podría sufrir una importante demora. «Podríamos hablar del primer semestre de 2026 como horizonte», aventuró el titular de Vivienda.

Ante estas manifestaciones, la Diputación alavesa replicó ayer que ni el Departamento de Vivienda ni el Eustat «han realizado ninguna petición para llevar a cabo cambio alguno en el módulo tributario de la declaración de la renta», clave, según Lakua, para poder recabar los datos que permitirán elaborar el índice de precios de referencia con los que se limitarán los del alquiler. «Tampoco se han solicitado los datos tributarios del ejercicio 2024», añadió.

«Cuando se reciba la petición se estudiará su incorporación en la medida de lo posible en la declaración del próximo año». En este sentido, desde el Palacio de la Provincia subrayaron que la Hacienda alavesa ha ido facilitando los datos que se le han requerido en cada momento «desde la colaboración».

Aunque lo cierto es que las administraciones vuelven a colisionar en torno a la limitación de los precios del alquiler en la capital. Hace tres semanas, la alcaldesa Maider Etxebarria y la Diputación protagonizaron un encontronazo inédito. La regidora socialista instó públicamente a la institución foral a que «agilice su trabajo» y «dé a conocer los índices de referencia». El Gabinete del jeltzale Ramiro González reaccionó con un duro comunicado subrayando que había remitido toda la información y acusó a la mandataria de generar «confusión».

Zona tensionada El choque institucional se produce después del rifirrafe entre la alcaldesa y la institución foral

El reproche que lanzó ayer el consejero de Vivienda vino a respaldar la postura de la alcaldesa. Sobre la dificultad de obtener los datos tributarios fruto de la discordia, Itxaso deslizó que la fórmula que deberá seguir Álava es similar a la de Bizkaia donde los problemas se están corrigiendo con la modificación que realizó en su modelo tributario en la última campaña de la renta.

En cuanto a la declaración de zona tensionada, el responsable autonómico recordó que en lo que va de año se ha publicado la de diez municipios, entre ellos San Sebastián y Bilbao. En breve se oficializará la de Vitoria.

Y mientras Itxaso advertía desde el Parlamento vasco del retraso del procedimiento, el Pleno del Ayuntamiento debatía también sobre ello a instancias de EH Bildu, que urgió a activar la restricción «tan pronto como sea posible». PSE y PNV defendieron su propia moción para instar a «a continuar realizando los trabajos» para que el índice de precios esté en «el menor tiempo». Aunque cada uno lo hizo a su manera. Los jeltzales defendieron el trabajo de la Diputación. «Entregó en tiempo y forma los datos», dijo César Fernández de Landa. «La Diputación ha dado pasos pero puede seguir dando más, como otras haciendas», contrapuso el socialista Borja Rodríguez.