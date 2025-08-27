Álava mantendrá su régimen fiscal con las txosnas sin los incentivos de Bizkaia

La polémica surgida en Bizkaia por la decisión de la Hacienda vecina de «exonerar» a las txosnas del pago del Impuesto de Sociedades a partir ... de 2026 no se replicará en Álava. La institución que preside el jeltzale Ramiro González no contempla reproducir las mismas modificaciones tributarias que plantea su homónima y compañera de partido, Elixabete Etxanobe.

El fisco alavés se encuentra tramitando varios cambios en los reglamentos que regulan el IRPF y el Impuesto de Sociedades, pero no hace alusión alguna a las asociaciones sin ánimo de lucro o con «carácter esporádico» que sí menciona Bizkaia. «No se va a tocar nada», recalcaron ayer portavoces del Ejecutivo alavés. La vía vizcaína abre la puerta a que sus txosnas no paguen el Impuesto de Sociedades en plena pugna por la implantación de TicketBai en fiestas como la Aste Nagusia de Bilbao.

Allí el sistema de facturación instantánea no es obligatorio aún, como sí ocurre en Álava. Los códigos QR en los tickets no serán necesarios hasta el año que viene y ahora, con las modificaciones, esa entrada en vigor va a coincidir con el final de la obligación de pagar el Impuesto de Sociedades, avanzada por EL CORREO este pasado domingo. Bizkaia ha tratado de desvincular una cosa de la otra, afirmando que el incentivo fiscal busca aliviar del pago de tributos a entidades sin ánimo de lucro que organicen «actividades puntuales» para autofinanciarse o con fines sociales. Pone como ejemplos las actividades de entidades culturales o asociaciones que organicen eventos benéficos, pero no niegan que las txosnas no puedan beneficiarse del cambio normativo.

La Diputación ha emitido 72 multas por no usar TicketBai desde su entrada en vigor en diciembre de 2022

Aquí, sin embargo, las txosnas seguirán como hasta ahora, sin cambios ni en el pago de Sociedades ni en el uso del TicketBai. La pugna entre la Diputación y el recinto festivo de las universidades llevó a Hacienda a multar a varias casetas –por protección de datos nunca se ha dicho cuántas ni por cuánto dinero– en 2024. Esa política sancionadora movió a las txosnas a claudicar e incorporar el sistema de facturación instantánea este año para evitar nuevos expedientes de Hacienda. En total, Álava ha castigado a 72 contribuyentes desde el 1 de diciembre de 2022, cuando el sistema entró en vigor. De ellos, más de un tercio son empresas vinculadas al sector de la hostelería.

En Bilbao, las txosnas han tomado nota de la experiencia alavesa y han optado por acatar el sistema –que allí denominan Batuz– e incorporarlo en el próximo ejercicio. Lo han hecho, no obstante, a regañadientes, como se ha podido ver durante las fiestas en muchas de las barras instaladas en el Arenal. Ahora, para ser exoneradas del Impuesto de Sociedades, las txosnas también deberán solicitarlo de forma individual a Hacienda, firmar una declaración responsable y dar acceso a sus ingresos y gastos para explicar a qué se destina el dinero que obtienen durante las fiestas.

Y si Álava no está tramitando las mismas modificaciones que Bizkaia, ¿qué está cambiando la Diputación en el territorio? Simplemente se hacen algunos ajustes en el trato fiscal para producciones culturales, conciertos en vivo o las inversiones en sectores como la 'silver economy' para cubrir las necesidades de la gente mayor. Son, en cualquier caso, cuestiones del Impuesto de Sociedades que ya estaban en vigor y que ahora se matizan ligeramente.