El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Las txosnas de Vitoria incorporaron el TicketBai este año para esquivar las multas que recibieron en 2024. Igor Aizpuru

Álava mantendrá su régimen fiscal con las txosnas sin los incentivos de Bizkaia

Hacienda tramita varias modificaciones en el Impuesto de Sociedades, pero sin exonerar de su pago a las «actividades esporádicas» como sí hará el fisco vizcaíno

José Manuel Navarro

José Manuel Navarro

Miércoles, 27 de agosto 2025, 00:15

La polémica surgida en Bizkaia por la decisión de la Hacienda vecina de «exonerar» a las txosnas del pago del Impuesto de Sociedades a partir ... de 2026 no se replicará en Álava. La institución que preside el jeltzale Ramiro González no contempla reproducir    las mismas modificaciones tributarias que plantea su homónima y compañera de partido, Elixabete Etxanobe.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un trabajador vasco jubilado con 60 años gana un juicio a la Seguridad Social y pasará a cobrar casi 3.200 euros
  2. 2

    Frustran la okupación de un piso de Alokabide en Vitoria y requisan un arma simulada
  3. 3 Álex García, roto por la muerte de Verónica Echegui, con quien compartió 13 años de noviazgo
  4. 4

    Álava encarga un estudio para la AP-68 que incluya la «eventual gratuidad» de algún tramo
  5. 5 El desgarrador mensaje de despedida de Dani Martín a Verónica Echegui: «Mujer gigante que me regaló tanto»
  6. 6

    «¿Pero cuántos emigrantes cruzan de Francia al País Vasco en patera?»
  7. 7 Álex Mumbrú, exentrenador del Bilbao Basket, hospitalizado en Finlandia
  8. 8 Muere Manuel de la Calva, la mitad del Dúo Dinámico, a los 88 años
  9. 9

    El mecánico vasco que manda en los Fórmula 1 de la escudería Williams
  10. 10 Arrestan en Vitoria a un joven por agredir a su pareja, que fue protegida en la calle por varios ciudadanos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Álava mantendrá su régimen fiscal con las txosnas sin los incentivos de Bizkaia

Álava mantendrá su régimen fiscal con las txosnas sin los incentivos de Bizkaia