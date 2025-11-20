El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Álava destinará 108 millones de euros al cuidado de los mayores en 2026

El presupuesto de Políticas Sociales asciende a 332 millones, un 7% más que en el presente ejercicio

Borja Mallo

Borja Mallo

Jueves, 20 de noviembre 2025, 13:24

El impulso de Álava a las políticas sociales tiene su reflejo en el crecimiento del presupuesto de este departamento para 2026, que se eleva hasta ... los 332 millones de euros, un 7% por encima de la inversión del presente ejercicio. El diputado de este área, Gorka Urtaran (PNV), ha defendido su objetivo de «responder a las necesidades de cuidados en el territorio y ayudar a los colectivos más vulnerables». Especialmente, el integrado por las personas mayores. Una franja de población que se encuentra en expansión y a la que se quiere destinar 108 millones de euros el próximo curso.

