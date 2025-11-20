Álava destinará 108 millones de euros al cuidado de los mayores en 2026

El impulso de Álava a las políticas sociales tiene su reflejo en el crecimiento del presupuesto de este departamento para 2026, que se eleva hasta ... los 332 millones de euros, un 7% por encima de la inversión del presente ejercicio. El diputado de este área, Gorka Urtaran (PNV), ha defendido su objetivo de «responder a las necesidades de cuidados en el territorio y ayudar a los colectivos más vulnerables». Especialmente, el integrado por las personas mayores. Una franja de población que se encuentra en expansión y a la que se quiere destinar 108 millones de euros el próximo curso.

«La población por encima de los 65 años ha crecido mucho y la previsión es que en muy poco tiempo uno de cada cuatro alaveses se encuentren por encima de esa edad. Además, la esperanza de vida también se va a incrementar en 2,5 años, siendo una de las más altas del país», ha detallado el diputado de Políticas Sociales durante la presentación este miércoles en las Juntas Generales del proyecto de presupuestos de su departamento.

El 40% del dinero presupuestado por el Instituto Foral de Bienestar Social, que cuenta con una partida de 289 millones de euros, irá destinado a «cuidar a las personas mayores en situación de dependencia».

Así, la Diputación apuesta por recuperar la residencia Samaniego el próximo ejercicio. Una inversión de tres millones de euros para sumar un recurso con 44 plazas residenciales a las que hay que añadir cuatro adicionales correspondientes a centro de día. De la misma manera, se prevé completar la reforma de la residencia de Amurrio (1,5 millones) y se incrementará el dinero destinado a la concertación de plazas residenciales (sube en 1,5, hasta alcanzar los 11,2).

El plan Etxean Bai para los cuidados en el hogar duplicará el número de personas atendidas, hasta llegar a un centenar. Las medidas de apoyo a las personas cuidadoras no profesionales se completan con un nuevo incremento, el tercero consecutivo, de la Prestación Económica de Cuidados en el Entorno Familiar, cuya cuantía crece 1,2 millones de euros para un total de 13,3 millones. Además, se dedicarán 300.000 euros a los proyectos piloto para poner en marcha los ecosistemas de cuidados a nivel local, en Arraia-Maeztu, Urkabustaiz y Laguardia.

El Ejecutivo foral también aspira a dar los primeros pasos en una nueva residencia en Salburua, un recurso que se pretende licitar en el próximo ejercicio y mediante el que se pretenden sumar 125 plazas y otras 25 de centro de día en el barrio vitoriano.

Discapacidad

Por otra parte, la partida destinada a atender las necesidades de las 22.100 personas que en Álava presentan algún grado de discapacidad ascenderá a 51 millones de euros. Los servicios de Políticas Sociales han detectado un incremento de casos relacionados con el espectro autista y, en ese sentido, se seguirá potenciando el centro especializado Lakondoa que se ha estrenado esta misma semana y al que se destinarán 1,2 millones.

Se remodelará la residencia foral Etxebidea, con unas obras presupuestadas en más de un millón de euros. El nuevo centro para discapacidad en Llodio abrirá sus primeras plazas antes de final de este año y estará plenamente operativo en 2026. El servicio de transporte adaptado mejora en 1,4 millones de euros, hasta los 4,4 millones. Asimismo, se pondrá en marcha una nueva prestación económica para la contratación de asistencia personal que garantice el desarrollo de una vida independiente.

Menores

La atención al colectivo de menores en desprotección contará con un presupuesto de 36 millones de euros, que servirá para incrementar las plazas residenciales y reforzar los programas de emancipación de adolescentes vulnerables.

La Diputación creará Ondoan, un nuevo recurso residencial para jóvenes embarazadas y familias monoparentales en riesgo. Y se pondrá en marcha Abiatuz, un centro de transición hacia la vida autónoma para jóvenes de 14 a 18 años con desprotección alta. Asimismo, se creará un nuevo módulo del programa Bideberria, destinado a la preemancipación de los menores migrantes solos, y se reforzará la atención en el centro de acogida y urgencias.

Por último, el centro especial de empleo Indesa, que da oportunidades de empleo a personas con discapacidad como medio para lograr su inclusión social y laboral, contará con un presupuesto que se aproxima a los 30 millones de euros, un 9% más que en el anterior ejercicio.