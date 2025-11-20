Álava potenciará el Transporte Comarcal en 2026 con más inversión y nuevas líneas La Diputación destinará 23 millones de euros a la mejora de su red de carreteras

Borja Mallo Jueves, 20 de noviembre 2025, 14:07

El «impulso de la movilidad sostenible» con el «fortalecimiento del transporte público» y el fomento del uso de la bicicleta, así como la mejora de la red foral de carreteras para incrementar la seguridad vial, son los dos grandes retos que se ha marcado el Departamento de Movilidad Sostenible e Infraestructuras Viarias de cara al próximo ejercicio.

Su diputado responsable, el socialista Jon Nogales, ha presentado su proyecto presupuestario para 2026, que ascenderá a 61,4 millones de euros, remarcando que «es el momento de redoblar esfuerzos para potenciar la movilidad sostenible cuando el negacionismo climático alza su voz».

Por ello, la Diputación potenciará aún más su «compromiso» con el transporte público y pretende dedicar los dos próximos ejercicios a la renovación del Transporte Comarcal (2026) y a la de Alavabus, ya en 2027. Así, se destinarán 9 millones de euros, un 28% más que en el último ejercicio, a financiar estos dos servicios, con una especial incidencia en «renovar y modernizar» el primero de ellos para mejorar la conexión de los pequeños núcleos rurales del territorio con las cabeceras de comarca donde se localizan los servicios básicos. «Se destinarán 1,9 millones, un 58% más, que servirán para implantar nuevas líneas», ha detallado Nogales.

Para potenciar el uso de estos servicios, el Ejecutivo foral sigue apostando por los descuentos por uso frecuente «que han tenido una gran aceptación». El proyecto recoge así el compromiso de la Autoridad de Transportes de Euskadi de aplicar en 2026 un descuento extraordinario del 20% a los títulos personalizados que se incorporará al sistema de descuento progresivo asociado a la tarjeta BAT personalizada. Los tramos de descuento del sistema quedan a partir del 1 de enero así: 40% de descuento entre 1 y 20 viajes al mes; 48% aplicable a quienes viajen entre 21 y 50 veces; y una reducción del 56% a partir de 51 viajes.

Este esquema de bonificaciones incorporará como medida estructural la gratuidad del billete para las personas menores de 12 años. Y en el supuesto de que el Gobierno de España apruebe y financie bonificaciones adicionales, la Diputación incorporará las mismas a su política de descuentos.

Los presupuestos incluyen también una asignación de 232.000 euros para poner en marcha un nuevo servicio directo entre Aiaraldea y el Hospital de Galdakao con tres expediciones diarias por sentido de lunes a viernes para reducir «hasta en media hora» los tiempos del trayecto y «dar respuesta a una demanda histórica de la comarca».

El fomento del uso de la bicicleta también tiene su reflejo en las cuentas forales y se consignan para ello 127.000 euros. Una cifra que se añade a dos partidas de 294.197 y 680.000 euros para finalizar las obras de la vía ciclista entre Vitoria y el Parque Tecnológico de Álava y redactar los proyectos de Laguardia-Elciego y Nanclares-Vitoria.

Infraestructuras viarias

Por otra parte, el área de Infraestructuras Viarias contará con una dotación de 23 millones de euros que se destinarán a finalizar obras en marcha, como la nueva variante de Manzanos, y empezar otros nuevos proyectos. El más importante es el inicio de la segunda fase de ampliación del enlace de Armiñón, una actuación estratégica que tiene un presupuesto de 19 millones de euros a repartir en los próximos tres ejercicios, pero también se actuará en la variantes de Pobes o las travesías de Artziniega y Yécora.

El capítulo inversor se completa con 6,2 millones de euros para renovación de firmes y 1,6 millones de euros para medidas preventivas de seguridad vial. También se pondrá en marcha la redacción de «importantes proyectos de mejora» en carreteras como la A-124 entre Samaniego y Leza, la A-132 entre la A-4120 y Egileta, la A-3641 entre Ayala y Okondo, la travesía de Baranbio y del cruce de la calle de Santa Engracia en Legutio.

Por último, en 2026 la Diputación alavesa asumirá la gestión del recorrido en el territorio de la autopista AP-68 y la sociedad pública Vías de Álava-Arabat invertirá 30 millones de euros en la ejecución de obras y la instalación de los equipos del nuevo sistema de pago de esta carretera.