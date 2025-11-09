El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Ramiro González charla con Eva López de Arroyabe en un pleno en las Juntas Generales. Igor Martín

Álava busca rumbo para sus presupuestos

EH Bildu se presenta a la negociación que se inicia la próxima semana como la posibilidad más lógica, mientras el PNV recela de su creciente cálculo electoral

Ander Carazo

Ander Carazo

Domingo, 9 de noviembre 2025, 00:14

En la Diputación de Álava no sirven las mismas recetas que en el Ayuntamiento de Vitoria. La buena sintonía que viene mostrando la alcaldesa Maider ... Etxebarria (PSE) con EH Bildu a través de distintos puntos de acuerdo -como el pacto sobre tasas municipales y la negociación parece que encarrilada del presupuesto- no tiene un reflejo idéntico en el ámbito foral, donde el diputado general, Ramiro González (PNV), mantiene una relación más distante con la izquierda abertzale. Y eso que hace un año EH Bildu fue la llave que permitió aprobar las cuentas del territorio. En la próxima negociación presupuestaria, que arrancará la semana entrante con la aprobación del proyecto del Gobierno foral, los abertzales se presentan de nuevo como la opción más viable al buscar la continuidad de los programas acordados hace once meses. Una propuesta difícil de ignorar.

