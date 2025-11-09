Álava busca rumbo para sus presupuestos

En la Diputación de Álava no sirven las mismas recetas que en el Ayuntamiento de Vitoria. La buena sintonía que viene mostrando la alcaldesa Maider ... Etxebarria (PSE) con EH Bildu a través de distintos puntos de acuerdo -como el pacto sobre tasas municipales y la negociación parece que encarrilada del presupuesto- no tiene un reflejo idéntico en el ámbito foral, donde el diputado general, Ramiro González (PNV), mantiene una relación más distante con la izquierda abertzale. Y eso que hace un año EH Bildu fue la llave que permitió aprobar las cuentas del territorio. En la próxima negociación presupuestaria, que arrancará la semana entrante con la aprobación del proyecto del Gobierno foral, los abertzales se presentan de nuevo como la opción más viable al buscar la continuidad de los programas acordados hace once meses. Una propuesta difícil de ignorar.

González, sin embargo, en línea con la posición de su partido en Euskadi, evita calificar a EH Bildu como su «socio preferente» y ha insistido en que no asumirá el programa electoral de la coalición porque, a su juicio, «llevaría a Álava a una situación peor». Además, es consciente de lo complejo que ha sido gestionar las actuales cuentas. Pese a su apoyo, los independentistas han votado en numerosas ocasiones junto al resto de la oposición para reclamar nuevas inversiones, lo que ha tensionado progresivamente el equilibrio presupuestario de la Diputación.

Aun así, el grupo que lidera Eva López de Arroyabe lanza señales de querer alcanzar un nuevo entendimiento. Hace apenas diez días, la coalición se opuso a aprobar por la vía de urgencia y en lectura única un crédito de compromiso destinado a la ampliación del tranvía a Zabalgana. No se trata de una oposición al proyecto -que comparten-, sino de una decisión táctica para no condicionar desde el primer momento el destino de los 4,3 millones de euros en la inminente negociación presupuestaria.

EH Bildu transmite en sus discursos la convicción de estar cerca del 'sorpasso' al PNV tanto en Álava como en el conjunto de Euskadi. Para lograrlo, ha optado por una estrategia de tono constructivo: tender la mano, evitar bloqueos y presentarse como actor clave para la gobernabilidad. Aunque aún queda año y medio para las elecciones municipales, todas estas dinámicas se leen ya en clave de campaña permanente, donde cada gesto se valora en función de su posible impacto en los futuros comicios. En este contexto, destaca el relevo dentro de su equipo negociador: la portavoz foral, López de Arroyabe, que al inicio de la legislatura acudía a las reuniones con Iñaki Ullibarri -un histórico de Herri Batasuna-, lo hace ahora junto a Xabier Valdor, convertido en su 'número dos' y con un perfil más pragmático, alineado con la estrategia impulsada para proyectar a Pello Otxandiano hacia Ajuria Enea. Un cambio claramente meditado.

Mientras tanto, el PSE, que cogobierna con el PNV tanto en la Diputación como en el Ayuntamiento de Vitoria, no oculta en privado su disposición a llegar a acuerdos con EH Bildu antes que con el PP. Con un ojo puesto en la política estatal y otro en la estabilidad del Ayuntamiento de Vitoria, los socialistas buscan mantener una línea de diálogo coherente. Pero en la Diputación, el timón lo lleva el PNV y de su criterio dependerá hacia dónde apunte la brújula de los pactos o si, como ocurrió hace dos años, optan por retirar el proyecto y prorrogar las cuentas.

El PP, por su parte, se aleja cada vez más del PNV en materia fiscal, el punto donde se han encontrado históricamente. Los populares sostienen que el incremento previsto del 7,89 % en la recaudación para 2026 -hasta alcanzar los 1.946,8 millones- permitiría cubrir cualquier proyecto o necesidad. «El dinero les sale por las orejas», ironiza la dirección de Iñaki Oyarzabal. «Ese tipo de mensajes son los que alimentan los peores populismos que hemos visto en otros países», replicó hace unos días Ramiro González. Un debate que, como reconoció la teniente de alcaldesa jeltzale Beatriz Artolazabal, ya apartó al PP del acuerdo municipal sobre impuestos, tasas y precios públicos.

Descabalgar

En todo caso, nada puede darse por cerrado. La política alavesa se caracteriza por sus constantes vaivenes. Los populares fueron la llave en los dos últimos años para aprobar las medidas tributarias y una inyección de 9,8 millones a los presupuestos prorrogados de 2024, que permitió sostener inversiones estratégicas como el Centro de Fabricación Avanzada Automoción impulsado por Mercedes y el EDA Drinks & Wine Campus (el 'campus del vino').

La posición de Elkarrekin Araba también resulta incierta. En los dos últimos ejercicios estuvo a punto de sellar un acuerdo con el gabinete de Ramiro González, pero finalmente se descolgó en el último momento. El año pasado, por las discrepancias internas del grupo. El juntero de Izquierda Unida, José Damián García Moreno, era partidario de firmar, mientras los representantes de Podemos, David Rodríguez y Laura Fernández, se opusieron. En marzo ocurrió justo lo contrario. La coalición morada, sin IU, fue quien posibilitó que la reforma fiscal saliera adelante por la mínima.

Rodríguez ha puesto ahora el listón alto al insistir en que una «línea roja clara y absoluta» será la mejora del convenio de las residencias privadas de mayores, un conflicto que patronal y sindicatos arrastran desde hace más de cinco años.