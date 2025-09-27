Agurain se apunta a la marea verde contra el cáncer La marcha de este sábado ha reunido a cerca de 500 personas con el fin de recaudar fondos para la investigación oncológica

Ramón Albertus Sábado, 27 de septiembre 2025, 11:42

En muchas ocasiones se convierte en un tabú. Un diagnóstico que queda encerrado entre cuatro paredes, pese a ser, desgraciadamente, mucho más común de lo que se piensa. «Pero es necesario relacionarte, sacar esa pena de dentro. No quedártela ni tú ni tu familia», contaba Loli Acosta con las hermanas Elvira y María del Coro Ortiz de Elguea minutos antes de que arrancara la Marcha contra el Cáncer de Álava por Agurain, que cuenta con el apoyo de EL CORREO en la que participaron cerca de 500 inscritos. La conversación de ese grupo que partió a las nueve de la mañana de la plaza San Juan evidenciaba que todos los presentes habían sentido muy de cerca la enfermedad. «En mi familia ha tocado mucho, pero este tipo de asociaciones te suben la moral», resolvía Loli. Padres, madres, hermanos, tías...

Solo en 2024 se diagnosticaron 2.200 nuevos casos de cáncer en Álava, una de las cifras más altas en incidencia sobre la población. Para paliar sus efectos y avanzar en la prevención, la investigación médica se revela fundamental. Con ese objetivo, la caminata -patrocinada por Fundación Vital y con la colaboración del Ayuntamiento de Agurain y el Centro de Jubilados de Nuestra Señora de Sallurtegi- se ha sumado a la recaudación de fondos destinados a proyectos oncológicos.

El recorrido, de siete kilómetros y abierto a todas las edades, discurrió por Santa María, San Jorge, Oriamendi, La Magdalena, La Madura, las eras de San Juan, Apategi, la senda de Langarika y el regreso a San Juan. Algunas como Vicky Caro, Agurtzane Beltrán de Heredia, Idoia Alzola e Idoia Martínez de Arenaza repetían por cuarto año consecutivo. Para otras, como la joven Nerea Aspe, era la primera vez, con un recuerdo aún reciente. «Es el primer año que vengo porque mi padre falleció en noviembre», explicaba. «Lo hacemos por una buena causa», resumía a su lado Eder Saez de Ocariz, uno más en la marea verde.

La marcha se ha iniciado a las nueve de la mañana en la villa de la LLanada Alavesa. Jesús Andrade

La cita solidaria de este sábado en Agurain tendrá continuidad este domingo, 28 de septiembre, en Vitoria. Bajo el lema 'Nos va la marcha. ¿Y a ti?', la Marcha contra el Cáncer partirá a las 11.30 desde la plaza de la Virgen Blanca, atravesará Florida y el Paseo de la Senda hasta Armentia y regresará al centro. El reto de la Asociación Española Contra el Cáncer es que la tasa de supervivencia alcance el 70%. En esa apuesta por la investigación, los fondos recaudados este año se destinarán a una nueva beca que se pondrá en marcha en 2026 y que se centrará en los tipos de cáncer con mayor mortalidad.