Foto de familia de organizadores y patrocinadores de la Marcha Contra el Cáncer. B. M.

La Marcha contra el Cáncer recaudará fondos para una nueva beca de investigación en Álava

La cita espera superar el próximo 28 de septiembre los 3.200 participantes de la pasada edición

B. Mallo

Jueves, 4 de septiembre 2025, 12:01

En 2024 se diagnosticaron 2.200 nuevos casos de cáncer en Álava, la enfermedad con más incidencia sobre la población y también la que más ... muertes provoca en Euskadi. Para paliar sus efectos y trabajar en la prevención, la investigación médica es clave. Y el objetivo de la undécima edición de la Marcha contra el Cáncer de Álava es conseguir fondos que se destinarán en 2026 a una beca para investigar alguna de las modalidades con menos tasa de supervivencia, al igual que se hizo con el dinero recaudado el pasado año. El próximo domingo 28 de septiembre, la organización espera superar los 3.200 participantes que marcaron el récord en la última edición.

