La Marcha contra el Cáncer recaudará fondos para una nueva beca de investigación en Álava

En 2024 se diagnosticaron 2.200 nuevos casos de cáncer en Álava, la enfermedad con más incidencia sobre la población y también la que más ... muertes provoca en Euskadi. Para paliar sus efectos y trabajar en la prevención, la investigación médica es clave. Y el objetivo de la undécima edición de la Marcha contra el Cáncer de Álava es conseguir fondos que se destinarán en 2026 a una beca para investigar alguna de las modalidades con menos tasa de supervivencia, al igual que se hizo con el dinero recaudado el pasado año. El próximo domingo 28 de septiembre, la organización espera superar los 3.200 participantes que marcaron el récord en la última edición.

Bajo el lema 'Nos va la marcha. ¿Y a ti?', Contra el Cáncer en Álava y Fundación Vital, con la colaboración de EL CORREO, han hecho un llamamiento a la sociedad alavesa a participar en este evento cuya recaudación será destinada íntegramente a la investigación. Pero, más allá de las necesidades económicas para el trabajo en los laboratorios, la asociación ofrece también acompañamiento a enfermos y familiares. Esta iniciativa sirve, además, para dar visibilidad a una enfermedad de la que casi todo el mundo conoce un caso cercano y para animar a los afectados a que se acerquen a la asociación.

«El cáncer está en la vida de todos y esta marcha, además de apoyar proyectos de investigación, es un acompañamiento solidario para celebrar la vida de los que han pasado el proceso y acompañar a aquellas personas que están pasando por ello y a sus familias», ha remarcado la presidenta de Contra el Cáncer Álava, Miren Bilbao.

La investigación es fundamental para avanzar en la detección precoz y en tratamientos. En Álava se han invertido 1,6 millones de euros en la última década en estos apartados. Entre ellas, la primera beca predoctoral a la investigadora Helena García para su trabajo sobre metástasis hepática de cáncer de colón, financiada con el dinero obtenido en la marcha el pasado año.

«Tenemos que fomentar la investigación porque es clave para mejorar la calidad de vida de las personas que sufren directa o indirectamente el cáncer o cualquier otra enfermedad», ha incidido Arantxa Ibáñez de Opakua, directora de Fundación Vital.

Las previsiones apuntan que uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres sufrirán algún tipo de cáncer. La noticia positiva es que la supervivencia es cada vez mayor, y el reto de la Asociación Contra el Cáncer es que esa tasa alcance el 70%. Para ello es fundamental financiar la investigación de aquellas modalidades con mayor mortalidad. De ahí la apuesta por esta marcha alavesa, que en su pasada edición consiguió el dinero suficiente para becar la investigación de Helena García dirigida a minimizar la incidencia del cáncer de colón y lograr su diagnóstico temprano.

Recorrido de la marcha

La marcha del 28 de septiembre saldrá a las 11:30 horas de la plaza de la Virgen Blanca, ascenderá hasta Armentia y regresará a Vitoria para concluir en la Plaza de España, donde habrá una gran fiesta con pintxopote, zumba y talleres de ciencia y prevención. Los deportistas Axier Urresti y Raúl Pérez, que han recaudado fondos para la investigación, serán los embajadores de la cita. Las inscripciones pueden realizarse desde el próximo lunes en la web enmarcha.contraelcancer.es.