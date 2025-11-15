Afecciones hoy al tráfico y al transporte público por la Vitoria-Gasteiz Night Run La primera edición de esta carrera nocturna arranca a las 20.00 horas de este sábado en la plaza de Los Fueros

Nuria Nuño Sábado, 15 de noviembre 2025, 11:44 | Actualizado 12:20h.

La primera edición de la Vitoria-Gasteiz Night Run se celebra este sábado. Es una carrera a pie, y fiesta nocturna, toda «una experiencia más allá del deporte», que celebra su primera edición en la capital alavesa. La prueba a pie se desarrollará por el centro de la ciudad desde las 20.00 hasta las 21.30 horas, aproximadamente. Su recorrido afectará a la circulación de vehículos, ciclistas y peatones, puesto que varias calles tendrán cortes y algunas restricciones temporales durante el desarrollo de la competición. En consecuencia, tanto conductores como peatones deben conocer el itinerario para adoptar las medidas oportunas y utilizar otras vías alternativas para sus desplazamientos. Estas son las afecciones al tráfico y al transporte público que recoge el bando municipal.

Itinerarios y horarios

La carrera cuenta con dos recorridos, de 5 y 10 kilómetros. El pelotón tomará la salida en la plaza de Los Fueros a las ocho de la tarde. Desde allí desgastarán suela por las calles Ortiz de Zárate, Florida, Ramón y Cajal, Micaela Portilla, Avenida Gasteiz, Portal de Castilla, Felicia Olave, Paseo de Cervantes, Paseo Fray Francisco, Portal de Lasarte, Paseo Fray Francisco, Elvira Zulueta, Portal de Castilla, Ramón y Cajal, Manuel Iradier, Dato, San Prudencio, San Antonio, Becerro de Bengoa, Prado, plaza Virgen Blanca, plaza de España, Postas y plaza de Los Fueros.

Cortes de tráfico

Al margen de las calles del recorrido, quedarán cerradas al tráfico durante el transcurso de la prueba las siguientes vías:

- Adriano VI, el tramo entre Pintor Tomás Alfaro y plaza Lovaina.

- Pintor Díaz de Olano, el tramo entre Abendaño y avenida de Gasteiz.

- Rosalía de Castro, en sentido sureste.

- Mendizabala, en sentido oeste.

- Isaac Albéniz.

- Escultor Ymbert.

Transporte público

El transporte público (autobuses urbanos y taxis) se verá afectado, ya que los vehículos tendrán que detener su marcha durante el paso de la carrera por las calles afectadas. Además, debido a la celebración de la 'Vitoria Night Run', Euskotren modificará este sábado el funcionamiento de los tranvías. Se interrumpirá parcialmente el servicio en el tramo Angulema-Sancho El Sabio, entre las 19.45 y las 21.30 horas, aproximadamente. El resto de los servicios funcionarán con normalidad. Los usuarios pueden ampliar esta información en la página web www.euskotren.eus, en la app oficial de Euskotren y en el teléfono 944 333 333.

De igual modo, habrá también afecciones en los autobuses urbanos. Las siguientes paradas estarán fuera de servicio desde las 20.00 a las 21.30 horas. Línea 1: Catedral, Micaela Portilla, Teodoro Doublang 49, Teodoro Doublang/Bustinzuri, Avda. Gasteiz/Bastiturri, Avda. Gasteiz, 54. Línea 4: Catedral, Micaela Portilla, Castilla 36, Castilla/Etxezarra, Castilla 80, Castilla 120, Castilla 67, Castilla 47, Castilla/Prado, Castilla 9, Ramiro Maeztu 6, Ramiro Maeztu 20, Domingo Beltrán. Línea 5: Adriano VI 17, Adriano VI 1, Prado, Olaguíbel 20. Línea 6: Castillo de Fontecha/Aretxaga, Castillo de Fontecha/Castilla, Castilla 47, Castilla/Prado, Avda. Gasteiz Juzgados, Adriano VI 1, Prado, Olaguíbel 20, Catedral, Micaela Portilla, Castilla 36, Castilla/Etxezarra. Línea 7: Adriano VI 17, Adriano VI 1, Prado, Olaguíbel 20, Catedral, Ramiro de Maeztu 6, Ramiro de Maeztu 20. Línea 8: Avda. Gasteiz 45, Avda. Gasteiz 19, Elvira Zulueta, Portal de Lasarte, Salbatierrabide, Nieves Cano/Unibertsitatea, Nieves Cano/Cte. Izarduy. Línea 10: Adriano VI 17, Adriano VI 1, Prado, Olaguíbel 20, Catedral, Mikaela Portilla, Teodoro Doublang 49, Teodoro Doublang/Bustinzuri, Teresa de Calcuta 8.