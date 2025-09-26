La Aemet anuncia la llegada del exhuracán Gabrielle: estas serán las zonas afectadas Reconvertido en borrasca, provocará un giro del tiempo a partir del domingo

Septiembre está siendo un mes de contrastes. El otoño ha arrancado en Álava con tiempo variable. Sol y calor, pero también ha habido jornadas lluviosas y frescas. La inestabilidad del inicio de esta semana ha dado paso a tiempo más primaveral en el territorio con temperaturas agradables y sin lluvia debido al popular veranillo de San Miguel. Sin embargo, no durará demasiado. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) advierte del impacto del exhuracán Gabrielle, que este viernes afectará a las islas Azores y que el domingo llegará a la península reconvertido en borrasca. ¿Cómo afectará a Álava?

Gabrielle era en origen un ciclón tropical pero tras su avance por el Atlántico, con aguas más frías, ha perdido fuerza y se reconvertirá en sistema extratropical o subtropical, es decir, un híbrido entre un sistema tropical y una borrasca convencional. En Azores, las autoridades han activado avisos rojos por viento y olas de entre 14 y 18 metros. A España llegarán ya los restos del huracán. El organismo estatal anuncia que dará lugar a «rachas muy fuertes de viento y lluvias», pero en zonas del oeste y sur peninsular, ya que según su trayectoria se dirige al Golfo de Cádiz.

Por tanto, en la vertiente cantábrica, los efectos de este fenómeno meteorológico se notarán menos. En el norte peninsular, la Aemet anuncia un cambio del tiempo a partir del domingo con un aumento de la nubosidad y lluvias débiles. Sin embargo, el pronóstico se ha anunciado con una «elevada incertidumbre» debido a que no está clara la evolución del exhuracán.

Mucha nubosidad

«Se espera abundante nubosidad en la Península y Baleares y, dentro del alto grado de incertidumbre mencionado, hay posibilidad de precipitaciones en casi todo el territorio, exceptuando Melilla. Son más probables en el Cantábrico, sudoeste peninsular y amplio entorno de Cataluña», explican desde la Aemet.

Así, este viernes y sábado, los cielos seguirán despejados y las máximas continuarán al alza. Para mañana, se esperan 26 grados en el territorio. Se prevé una jornada muy agradable. El domingo, en cambio, el mercurio empezará a bajar y las máximas se situarán en torno a los 23 grados. La tendencia a labaja continuará el lunes y el martes, jornadas en las que podría volver a llover.