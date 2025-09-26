El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El huracán Gabrielle, a su paso por las Bermudas y Estados Unidos.

La Aemet anuncia la llegada del exhuracán Gabrielle: estas serán las zonas afectadas

Reconvertido en borrasca, provocará un giro del tiempo a partir del domingo

Silvia Osorio

Silvia Osorio

Viernes, 26 de septiembre 2025, 09:50

Septiembre está siendo un mes de contrastes. El otoño ha arrancado en Álava con tiempo variable. Sol y calor, pero también ha habido jornadas lluviosas y frescas. La inestabilidad del inicio de esta semana ha dado paso a tiempo más primaveral en el territorio con temperaturas agradables y sin lluvia debido al popular veranillo de San Miguel. Sin embargo, no durará demasiado. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) advierte del impacto del exhuracán Gabrielle, que este viernes afectará a las islas Azores y que el domingo llegará a la península reconvertido en borrasca. ¿Cómo afectará a Álava?

Gabrielle era en origen un ciclón tropical pero tras su avance por el Atlántico, con aguas más frías, ha perdido fuerza y se reconvertirá en sistema extratropical o subtropical, es decir, un híbrido entre un sistema tropical y una borrasca convencional. En Azores, las autoridades han activado avisos rojos por viento y olas de entre 14 y 18 metros. A España llegarán ya los restos del huracán. El organismo estatal anuncia que dará lugar a «rachas muy fuertes de viento y lluvias», pero en zonas del oeste y sur peninsular, ya que según su trayectoria se dirige al Golfo de Cádiz.

Por tanto, en la vertiente cantábrica, los efectos de este fenómeno meteorológico se notarán menos. En el norte peninsular, la Aemet anuncia un cambio del tiempo a partir del domingo con un aumento de la nubosidad y lluvias débiles. Sin embargo, el pronóstico se ha anunciado con una «elevada incertidumbre» debido a que no está clara la evolución del exhuracán.

Mucha nubosidad

«Se espera abundante nubosidad en la Península y Baleares y, dentro del alto grado de incertidumbre mencionado, hay posibilidad de precipitaciones en casi todo el territorio, exceptuando Melilla. Son más probables en el Cantábrico, sudoeste peninsular y amplio entorno de Cataluña», explican desde la Aemet.

Así, este viernes y sábado, los cielos seguirán despejados y las máximas continuarán al alza. Para mañana, se esperan 26 grados en el territorio. Se prevé una jornada muy agradable. El domingo, en cambio, el mercurio empezará a bajar y las máximas se situarán en torno a los 23 grados. La tendencia a labaja continuará el lunes y el martes, jornadas en las que podría volver a llover.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Iban semidesnudas por el pueblo»
  2. 2

    Colonias en Álava: «Los monitores iban desnudos y se duchaban con nuestras hijas e hijos»
  3. 3

    Stansol se hace con el fallido asador de Portal de Castilla tras 27 años de cierre
  4. 4

    Estas son las cartas que destapan lo sucedido en Bernedo: «Las monitoras hacían topless en la piscina»
  5. 5

    «Iban semidesnudas por el pueblo»
  6. 6

    «Para comer la merienda tenían que chupar el dedo del pie al monitor»
  7. 7

    Desconocidos asaltan en Vitoria a cinco ancianos en cuatro días cuando entraban a sus portales
  8. 8 Descubren la razón por la que una trabajadora de Bilbao se cogía la baja siempre en la misma fecha
  9. 9

    El Gobierno vasco reconoce que el polémico campamento de Bernedo «no figuraba en ningún registro público»
  10. 10

    El PNV impone a un jefe de la Ertzaintza para dirigir la Policía Local de Vitoria

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La Aemet anuncia la llegada del exhuracán Gabrielle: estas serán las zonas afectadas

La Aemet anuncia la llegada del exhuracán Gabrielle: estas serán las zonas afectadas