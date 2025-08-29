El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Concentración en Vitoria por una agresión machista. Rafa Gutiérrez

Acusan a un miembro de los Trinitarios de violar a una menor de 14 años en Vitoria

El investigado, de 21 años, fue detenido el año pasado por la Guardia Civil por ser uno de los «cabecillas» en Álava de esta banda juvenil

David González

David González

Viernes, 29 de agosto 2025, 00:12

El Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Vitoria investiga a un joven de 21 años sospechoso de violar a una adolescente de 14 ... años «a punta de navaja». Se da la circunstancia que el ahora sospechoso de «agresión sexual en el ámbito de la violencia de género» supuestamente mantuvo en un pasado reciente una relación sentimental con la víctima, pese a ser –en principio– delito por su minoría de edad.

