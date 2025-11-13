El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Agentes de la Policía Local patrullan por el Casco Viejo de Vitoria. E. C.

Abraza y tira al suelo en Vitoria a una persona con movilidad reducida para robarle el móvil

La Policía Local arrestó al presunto autor de este robo con violencia, que ocurrió anoche en el Casco Viejo

Nuria Nuño

Nuria Nuño

Jueves, 13 de noviembre 2025, 15:39

Comenta

Agentes de la Policía Local de Vitoria detuvieron anoche a un varón de 35 años como presunto autor de un delito de robo con violencia. Los hechos que derivaron en su arresto ocurrieron minutos antes de la medianoche, cuando una patrulla que realizaba labores de seguridad ciudadana en servicio nocturno fue requerida por la Central de Coordinación para que acudiera al Casco Histórico; ya que una persona con movilidad reducida había sido objeto de un robo con violencia en la confluencia de las calles Santo Domingo y Cantón de Santa María.

Los policías se dirigieron hacia allí y encontraron a la víctima en esta última calle en compañía de tres testigos. Al parecer, poco antes, al pasar junto a un establecimiento comercial, observó a un varón que salía del mismo y que le pidió tabaco. Al responderle que no tenía, comenzó a «abrazarlo y lo tiró al suelo» para arrebatarle el teléfono móvil en compañía de otras tres personas. Tras conseguirlo salieron todos huyendo del lugar.

La responsable del local mostró a los agentes las videograbaciones del interior del establecimiento, ya que aparecía el presunto agresor y los policías facilitaron su descripción por la emisora. Entonces, se inició una búsqueda que finalizó poco después cuando otra patrulla localizó a un varón que «coincidía plenamente con las características», por lo que procedió a su detención.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Ertzaintza difunde por primera vez un informe de delitos con el origen de los autores
  2. 2

    Ordenan el desalojo del exetarra que alquiló su piso social durante casi 5 años en Vitoria
  3. 3

    Roban un kebab en Vitoria y la Policía Local les captura en Miranda tras 35 kilómetros de persecución
  4. 4

    Los últimos franciscanos abandonan Vitoria después de ocho siglos
  5. 5 Bárbara Goenaga agradece el apoyo a Borja Sémper: «La quimio ha sido no dura, durísima»
  6. 6 Varios encapuchados arrojan pintura contra un convoy del tranvía de Vitoria
  7. 7 Álava pone a prueba su sistema de emergencias
  8. 8

    Otegi señala a GKS como instigador «político e intelectual» del repunte de la violencia en Euskadi
  9. 9 El exbaskonista Polonara sale del hospital: «Ver a tanta gente animándome me da muchísima fuerza»
  10. 10 La pregunta a la que David Bustamante se negó a responder: «Eso no lo voy a decir»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Abraza y tira al suelo en Vitoria a una persona con movilidad reducida para robarle el móvil

Abraza y tira al suelo en Vitoria a una persona con movilidad reducida para robarle el móvil