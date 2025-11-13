Abraza y tira al suelo en Vitoria a una persona con movilidad reducida para robarle el móvil La Policía Local arrestó al presunto autor de este robo con violencia, que ocurrió anoche en el Casco Viejo

Nuria Nuño Jueves, 13 de noviembre 2025, 15:39

Agentes de la Policía Local de Vitoria detuvieron anoche a un varón de 35 años como presunto autor de un delito de robo con violencia. Los hechos que derivaron en su arresto ocurrieron minutos antes de la medianoche, cuando una patrulla que realizaba labores de seguridad ciudadana en servicio nocturno fue requerida por la Central de Coordinación para que acudiera al Casco Histórico; ya que una persona con movilidad reducida había sido objeto de un robo con violencia en la confluencia de las calles Santo Domingo y Cantón de Santa María.

Los policías se dirigieron hacia allí y encontraron a la víctima en esta última calle en compañía de tres testigos. Al parecer, poco antes, al pasar junto a un establecimiento comercial, observó a un varón que salía del mismo y que le pidió tabaco. Al responderle que no tenía, comenzó a «abrazarlo y lo tiró al suelo» para arrebatarle el teléfono móvil en compañía de otras tres personas. Tras conseguirlo salieron todos huyendo del lugar.

La responsable del local mostró a los agentes las videograbaciones del interior del establecimiento, ya que aparecía el presunto agresor y los policías facilitaron su descripción por la emisora. Entonces, se inició una búsqueda que finalizó poco después cuando otra patrulla localizó a un varón que «coincidía plenamente con las características», por lo que procedió a su detención.