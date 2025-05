El 23-F en Ajuria Enea, la Clínica del 18 de Julio... Vitoria descubre los secretos de sus centros de poder

Saioa Echeazarra Viernes, 23 de mayo 2025, 14:13 Comenta Compartir

¿Cuándo estuvo el Dalai Lama en Vitoria? ¿Qué adinerada familia levantó Ajuria Enea? Son algunas de las anécdotas que los vitorianos han podido descubrir en las visitas a las sedes institucionales de Vitoria con motivo del 45 aniversario de la capitalidad. Cerca de 340 personas se han inscrito a estos recorridos por diferentes sedes que han arrancado este viernes y continuarán este sábado en el Ayuntamiento, la Diputación y la subdelegación del Gobierno en Álava.

Algunos han recorrido más de 1.300 kilómetros para participar en estos itinerarios con plazas limitadas, concretamente el de los jardines de Ajuria Enea. Es el caso de la vitoriana Pilar Susaeta y su marido, el belga Jos Colaers. El matrimonio ha volado desde Bree, en Flandes, con motivo de esta «oportunidad única». «Nos ha costado lograr una plaza, merece la pena, deberían hacer esto más a menudo y, por supuesto, abrir también el palacio, no solo la parte exterior», han compartido.

Construido en 1920 a instancias de un industrial de raíces alavesas, Serafín Ajuria, en esta gran mansión estableció su residencia junto a su esposa, Josefa Aranguren. Su aspecto exterior presenta todos los elementos arquitectónicos del arte neovasco, ha descrito la guía turística Ana Medrano, de la empresa Kalearte Turismo y Cultura. Tras aquella etapa se convirtió en un centro de enseñanza de la orden religiosa de las Madres Escolapias en 1966. Seis años después, fue adquirido por la Diputación Foral de Álava para convertirlo en el Museo de Arte Vasco. Se abrió en 1978 y , cuando se decidió convertirlo en sede del Lehendakari, fue remodelado.

Con tres plantas, en el edificio residieron los lehendakaris Garaikoetxea y Ardanza, no así López, Urkullu y Pradales, para los que ha sido y es residencia oficial pero compatibilizándola con su vivienda particular, ha explicado el personal de Lehendakaritza que ha intervenido en la visita. Una de las curiosidades que han desvelado es que durante el 23-F de 1981, Garaikoetxea «fue evacuado a un refugio en un lugar que no se comunicó. Coincidió que estaba con 40 grados de fiebre». El inmueble también ha albergado visitas oficiales de los reyes Juan Carlos y Sofía así como del Dalai Lama, entre otros muchos mandatarios.

Decoración del Palacio de Miramar

«Siendo un edificio público que está cerrado al público, nos ha parecido interesante venir a la visita», comentaban Jon López de Abechuco y Wiston Mendoza, componentes del grupo de poco más de 20 personas que ha logrado inscribirse en la ruta. También en el paseo de Fray Francisco ha tenido lugar otro itinerario en la sede de la delegación del Gobierno. Un edificio de «origen sanitario» que funcionó bajo los nombres de Pérez Agote y Clínica del 18 de julio, este último «habitual» durante la etapa franquista.

Tras una remodelación, en 1985 entró en servicio como delegación del Ejecutivo nacional con Marcelino Oreja como primer representante en el cargo. La instalación alberga en sus dependencias importantes piezas de mobiliario y decoración «procedentes del palacio de Miramar de San Sebastián, que perteneció a Patrimonio Nacional». Como guinda a este recorrido, el grupo de participantes ha sido recibido por la actual delegada, Marisol Garmendia, que les ha mostrado su despacho además de ofrecerles la bienvenida.

El Parlamento vasco, con plena actividad, ha sido otra de las 'casas' institucionales que ha abierto sus puertas. Los asistentes han podido atender durante 15 minutos al pleno de control, donde se han tratado temas sobre vivienda en Euskadi, el transporte escolar o la natalidad. Además, otra de las paradas que más ha suscitado el interés de los invitados ha sido la planta noble (la segunda del inmueble), donde han podido apreciar los cuadros de los distintos presidentes. «Cada uno ha elegido a un pintor y, por ejemplo, Izaskun Bilbao optó por una foto retocada», ha señalado la guía y encargada de hacer la visita a este edificio céntrico que rodea a la vida de los vitorianos.