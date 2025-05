Vitoria, ante el reto de «impulsar su identidad» como capital de Euskadi

La sociedad vitoriana sopla este viernes las 45 velas que conmemoran el nombramiento de su ciudad como 'hogar' y epicentro de las instituciones del País ... Vasco. Un estatus que, nadie lo duda, ha hecho progresar a una urbe que en nada se parecía a lo que es hoy hace casi medio siglo. Lo constatan en EL CORREO reconocidas voces de diversos sectores del municipio, que sin embargo ven todavía un largo recorrido para la consolidación de una capitalidad que les enorgullece. «Hay que creérselo», promulgan, además de exigir avances en ámbitos «clave» como la llegada del Tren de Alta Velocidad, el soterramiento, las infraestructuras industriales, la cultura o la cohesión social.

Gregorio Rojo Presidente de la Cámara de Comercio de Álava «Ha atraído inversiones y generado empleo de calidad»

«Durante 45 años, la capitalidad ha fortalecido el papel de Vitoria-Gasteiz como epicentro institucional y administrativo de Álava, consolidándola como el principal espacio para la toma de decisiones políticas y la gestión pública del territorio. Al mismo tiempo, la ciudad se ha afianzado como uno de los polos industriales más destacados del País Vasco, en parte gracias a su condición de capital, que ha facilitado el desarrollo de infraestructuras logísticas, tecnológicas y de transporte esenciales para el crecimiento económico. Esta posición estratégica ha permitido atraer inversiones y consolidar sectores como la automoción, la metalurgia y las tecnologías limpias. Este modelo ha generado empleo estable y de calidad, al tiempo que ha impulsado la innovación y la competitividad del tejido industrial local. El gran desafío actual de la capitalidad es reforzar esa identidad industrial y avanzar en un desarrollo económico sostenible, basado en la coordinación de proyectos estratégicos entre administraciones y sectores productivos, abordando con visión territorial retos globales como la movilidad, la digitalización y la sostenibilidad sin olvidarnos del reto de la vivienda y de la conectividad a través de la alta velocidad como elementos claves en nuestro futuro».

Pablo Ortiz de Zárate Presidente en Álava del Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-Navarro «Urge un proyecto de ciudad claro y decidido»

«Urge una profunda reflexión sobre la ciudad que queremos. Es necesario un proyecto de ciudad claro y decidido, capaz de enfrentar y subordinar a sus necesidades el estatus de capitalidad. Un proyecto capaz de incorporar, en beneficio de sus objetivos, las ventajas que dicho estatus implica. Sin un firme proyecto de ciudad, el estatus de capitalidad podría terminar finalmente reducido a la mera negociación de un canon… Y todo será, de nuevo, lo mismo».

Miren Bilbao Gerente del Parque Tecnológico de Álava «Se ha desarrollado un sector de servicios avanzados»

«La capitalidad ha tenido un impacto positivo significativo en la ciudad, tanto en crecimiento económico como social, sin olvidarnos del posicionamiento y visibilidad que ha supuesto para la ciudad. Ha impulsado la transformación económica diversificando su tejido industrial hacia sectores más tecnológicos e innovadores a la vez que se ha desarrollado un importante sector de servicios avanzados, con actividades como la salud, la educación, la cultura, el deporte y el turismo. Desde 1980, y como consecuencia de la capitalidad, Vitoria-Gasteiz ha vivido una impresionante transformación demográfica, con un aumento de 70.000 habitantes. Esto ha impulsado el desarrollo urbanístico con criterios de sostenibilidad y habitabilidad y la mejora de infraestructuras y ha conllevado la diversificación cultural de nuestra sociedad, hoy más inclusiva y diversa. La capitalidad ha impulsado el crecimiento económico y social de la ciudad, posicionándola a nivel nacional e internacional y consolidándola como un referente de sostenibilidad y calidad de vida».

Ángel Lamelas Presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Vitoria y Álava «Hace falta fortalecer la proyección exterior»

«A lo largo de estos 45 años como capital, Vitoria-Gasteiz ha demostrado una importante capacidad de adaptación y crecimiento, consolidándose como un referente en sostenibilidad, calidad de vida y cohesión social. La ciudad ha sabido aprovechar su estatus para atraer inversiones, mejorar infraestructuras y posicionarse como un ejemplo en materia medioambiental. No obstante, tenemos importantes retos de cara al futuro que pasan por fortalecer nuestra proyección exterior y atraer talento joven, impulsando la innovación y la diversificación económica. Además, es fundamental mejorar las conexiones de transporte con la llegada de la alta velocidad y reforzar la colaboración institucional con el resto de Euskadi y España para consolidar su papel como motor regional. Para seguir impulsando nuestro estatus como capital, Vitoria-Gasteiz necesita apostar por la modernización digital, la internacionalización y la promoción cultural, sin perder de vista la participación ciudadana, un pilar sobre el que se sustenta cualquier política de desarrollo. Hasta ahora el reconocimiento como capital ha sido positivo, pero el futuro exige ambición y visión estratégica para seguir liderando».

Jon Lasa Director de la Fundación Catedral Santa María «Debemos desarrollar todo el potencial que supone»

«La capitalidad ha sido importante sobre todo a nivel de desarrollo de la ciudad y de proyección a nivel nacional e internacional de Vitoria-Gasteiz. Al igual de lo que sucede en la Unión Europea, es mejor construir un gran proyecto en común que optar por el individualismo. Como reto, todos debemos creernos que somos la capital política y administrativa de la comunidad autónoma y desarrollar todo el potencial que el ser capital supone en ámbitos como el económico y el cultural».

Maite Ruiz de Austri Asociación de Productores Audiovisuales Apika «Hay que pensar a lo grande y presentar un frente común»

«Tener la capitalidad de Euskadi ha sido muy positivo para Vitoria-Gasteiz, pero eso no garantiza 'per se' la defensa del territorio en temas importantes, por eso tenemos que seguir trabajando en ello. En cuanto a los retos a futuro, hay que pensar en grande, somos muy capaces pero nos resulta muy difícil creérnoslo, a veces desearía que fuésemos más capaces de presentar un frente común para crecer más y mejor».

Josemari Vélez de Mendizabal Presidente de Celedones de Oro «Tenemos que creérnoslo; explotarlo, decirlo, vivirlo»

«Lo que tenemos que hacer los vitorianos es creernos que somos capital, interiorizar ese sentimiento. El vitoriano se siente capitalino de alaveses, pero ya es hora que sientan también esa capitalidad respecto al resto de vascos, sin complejos. De lo que dijo el exdiputado general Emilio Guevara en los 80 a lo que es hoy, no se parece en nada. Se ha convertido en una realidad mucho más rica que lo que se planteó. Eso hay que explotarlo, decirlo, vivirlo. El reto ciudadano vitoriano es ese. ¿Qué hace falta? En desarrollo integral, tenemos problemas similares a otras capitales del mundo. La capitalidad seguirá aportando un estatus diferente, pero hay que darle un valor intrínseco. Como los madrileños, que lo tienen interiorizado».

Edurne Parro Directora de Aenkomer «No debemos quedarnos atrás con el TAV»

«En estos años, Vitoria ha avanzado mucho y ha sabido aprovechar su condición de capital para mejorar infraestructuras, servicios y su imagen a nivel nacional e internacional. Sin embargo, todavía hay aspectos en los que se puede mejorar y en los que no debemos quedarnos atrás, aspectos que están muy ligados, en este momento, a la movilidad y a la llegada de la alta velocidad que nos ayudará a mejorar significativamente las conexiones con otras regiones, facilitando el transporte y potenciando la economía local. Todo ello repercutirá positivamente en todos los subsectores de actividad y en especial en el comercio y la hostelería, que son parte fundamental para mantener viva la economía, crear empleo y ofrecer a residentes y visitantes una experiencia auténtica y acogedora. Además, es fundamental seguir potenciando la innovación, la cultura y la economía local para atraer más inversión y talento, consolidando así nuestra posición como una capital moderna y dinámica. La ciudad ha tenido un buen desempeño como capital, logrando posicionarse como un referente en diferentes ámbitos. Pero siempre hay espacio para seguir evolucionando y hacer un lugar aún mejor para habitantes y visitantes».

Diego Martínez de San Vicente Presidente de Gasteiz On «Ha contribuido a que Vitoria tenga identidad propia»

«La capitalidad ha supuesto un gran impulso en estos 45 años. Ha sido un factor clave en el desarrollo moderno de la ciudad que, no solo ha consolidado su papel como centro político-administrativo del País Vasco, sino que ha generado beneficios sostenidos y tangibles para su economía, el comercio y la hostelería local, y su calidad de vida urbana. La presencia de las instituciones ha generado empleo directo e indirecto en el sector público, jurídico, consultoría, prensa o servicios técnicos. Ha atraído, también, profesionales cualificados y familias que se han asentado en la ciudad y extendido el uso del euskera. No solo ha elevado el poder adquisitivo medio sino que, además, la presencia de funcionarios, parlamentarios, asesores... se ha traducido en un cierto nivel estable de consumo durante el año y generado una demanda continua en sectores como la hostelería, el textil o los servicios. Por otro lado, la capitalidad ha obligado a mantener una imagen de ciudad ordenada, funcional. Se ha invertido en infraestructuras modernas, equipamientos y se ha apostado por una planificación sostenible. Unas actuaciones urbanísticas ligadas al rol de capital que han beneficiado a barrios enteros: nuevas sedes, mejor movilidad, parques urbanos y espacios peatonales que mejoran la experiencia de compra. Pero, además, ha colocado a Vitoria-Gasteiz en el mapa institucional, cultural y mediático del país, generando un efecto tractor para el turismo y la inversión. Sin olvidar que ha supuesto un centro de equilibrio con Bilbao y San Sebastián. La capitalidad nos ha dado un estatus que ha contribuido a que la ciudad se mantenga activa, estable y con una identidad propia. Un camino en el que no se pueden dar pasos atrás, sino continuar avanzando en una dirección que se ha demostrado positiva».

Arantxa Niño Responsable de Álava en la Comisión Gestora de UGT «Vitoria es lugar de acuerdos y de memoria sindical»

«Vitoria, como capital, para UGT representa un centro neurálgico de negociaciones. Aquí se han fraguado grandes acuerdos en convenios y en las mesas de diálogo social. Es la ciudad de las reuniones y de los acuerdos. También un lugar de memoria histórica sindical: todos los años recordamos el Tres de Marzo. Es un lugar de desplazamiento de personas desde otras comunidades a los servicios centrales de Lakua y alas grandes industrias y sus satélites. De cara a futuro, un reto es desarrollar vivienda para todos esos trabajadores. En el desarrollo urbanístico hay margen de mejora. El tranvía fue una revolución, pero hay que hablar del coste del Cercanías, del soterramiento del tren y de la llegada a Vitoria desde otros puntos».

Martín Fiz Atleta «La ciudad merece más importancia y notoriedad»

«La capitalidad nos ha ido bien en estos 45 años. Pienso que Vitoria parece que fue elegida como la ciudad más neutra dentro de las capitales de Euskadi e igual no se le ha dado el valor que verdaderamente tiene. Es cierto que nos hemos beneficiado porque aquí están el Gobierno vasco, el Parlamento y otras instituciones, pero si preguntamos a la ciudadanía hay una parte seguramente todavía no sabe que Vitoria es la capital de la comunidad autónoma. Por eso, pido que se le dé a Vitoria la importancia que tiene como capital, que se le dé más notoriedad en este ámbito».

Josu Sánchez CEO de Sarkis Lagunketa «Nos pone en el mapa e influirá en su desarrollo»

«El nombramiento de Vitoria-Gasteiz como capital de Euskadi fue probablemente la decisión más importante para el reconocimiento de nuestra identidad en democracia contribuyendo a su desarrollo tanto institucional como económico. Como gasteiztarra me sentí y me siento muy orgulloso, nos sigue poniendo en el mapa, y sin ninguna duda servirá para nuestro desarrollo. La capitalidad influirá seguro en el desarrollo en lo que respecta a ser la capital del vino, y en el epicentro de la actividad logística vasca, apoyando el eje atlántico de transporte».

Leire Zugazua Síndica «Afronta importantes retos en lo social y climático»

«Después de 45 años la capitalidad está consolidada, nadie duda ya de que es un hecho. Vitoria-Gasteiz tiene que seguir avanzando, demostrando su capacidad de adaptación a los nuevos tiempos y afrontar los importantes retos que se nos presentan, como la lucha contra el cambio climático, la sostenibilidad, la cohesión social… Es el camino para llegar a ser una capital vanguardista, sin olvidarse de poner a las personas en el centro de las políticas públicas. Considero que en líneas generales, nos ha ido bien. Ha servido para poner a la ciudad en el mapa y para madurar como municipio».

Pepe Barreira Dueño del Gran Hotel Lakua «El TAV y revitalizar el centro son las claves a futuro»

«La capitalidad nos ha aportado mucho más de lo que parece, hemos ganado un montón. Es lo que es, y tampoco podemos pretender desbancar a Bilbao, pero nos ha aportado muchísimo. Para el futuro, creo que las dos claves son la llegada del TAV y que seamos capaces de revitalizar el centro de la ciudad».

Iñigo Juez Presidente de Ajebask «Necesita más ambición, faltan inversiones»

«Vitoria-Gasteiz ha sido una capital ejemplar, pero necesita más ambición para afrontar el futuro. Nos faltan inversiones estratégicas, apoyo real al emprendimiento joven y una apuesta decidida por la innovación. Como capital, debemos liderar con valentía, atraer talento y crecer sin complejos. El reto es dejar de pensar en pequeño y actuar como la ciudad referente que podemos ser».

Cristina Alonso Secretaria General Asociación de Mujeres Profesionales y Empresarias de Álava (Ampea) «El reto es crear una identidad colectiva»

«Vitoria-Gasteiz se enfrenta a retos estratégicos como capital de Euskadi en diferentes planos. Pero hay uno en el que todos tenemos una parte de responsabilidad y protagonismo. Es el de creernos que vivimos en la capital de Euskadi, el de hacer gala de ello. Así crearemos una identidad colectiva y un relato incontestable del que sentirnos profundamente orgullosos. La capitalidad le ha sentado muy bien a Vitoria-Gasteiz. Tan solo hay que repasar estos 45 años y ver dónde estábamos y a dónde hemos llegado. Ahora bien, hay que seguir avanzando. Ser capital ha tenido, por ejemplo, un impacto muy positivo porque ha hecho que una ciudad eminentemente industrial y exportadora, como el conjunto del territorio, se vea complementada como una ciudad de servicios, ordenada y con calidad de vida; porque ha sumado empleo de calidad, reforzado el tejido institucional y dotado a la ciudad de un dinamismo y visibilidad internacional; y porque ha permitido visibilizarla como referencia en derechos sociales como la igualdad, en gobernanza, en sostenibilidad y en participación ciudadana».

Lurdes Errasti Presidenta Denon Eskola «Las instituciones apenas viven de cara a la ciudad»

«A nivel de capitalidad institucional, cojea. Tenemos la sede de las instituciones, pero apenas viven de cara a nuestra ciudad. No veo esa capitalidad en el día a día. Por lo demás, es un lugar muy agradable para vivir: cómoda, urbanita, acogedora y muy amable. Pero hay varios puntos que debemos mejorar: no es una ciudad segura para que nuestros hijos e hijas vayan al colegio. Hay varios puntos negros por el diseño de ciudad para la circulación. El coche, sobre todo en los barrios periféricos, sigue siendo prioritario. Debemos seguir trabajando en el programa puntero que tenemos sobre naturalización y socialización de nuestros patios escolares. Y no podemos perder de vista que la segregación escolar por motivos económicos, de origen o por diversidad funcional, sigue siendo una asignatura pendiente y preocupante en nuestra ciudad. Hay que seguir trabajando para hacer a Vitoria-Gasteiz una ciudad aún más humana».

Jesús Camarero Escritor y presidente de Krelia «Falta recorrido para ser una auténtica capital»

«Tengo muy claro que a Vitoria-Gasteiz le falta un poco de recorrido para convertirse en la auténtica capital del País Vasco, es la sensación que tengo. Tenemos a San Sebastián como referente cultural , a Bilbao como referente económico-financiero, y Vitoria nunca ha sido referente de algo. Ese camino que le falta por transitar tendría que ser en todos los ámbitos; institucional, político, económico, cultural, social, turístico, tendría que tener un poco de todo en todos esos ámbitos para ser una auténtica capital referente. Falta presencia institucional de la presidencia del Gobierno vasco. En lo económico-industrial, tenemos los polígonos de Betoño y Gamarra, que se tienen que reactivar. En lo cultural, falta más reconocimiento del campus de la UPV, se percibe como una invisibilidad del campus, no está integrado en la ciudad y la ciudad a su vez tiene que acogerlo. En lo creativo-cultural, ya hay actividades pero se pide más apoyo para impulsarla. El Principal está muy bien pero falta un recinto cultural más grande para grandes actuaciones».

Itziar Paunero Presidenta del Colegio de Economistas en Álava «Vitoria se presenta como una solución para el empleo joven»

«Ser capital ha sido muy importante en términos de empleo. Las instituciones han generado mucho trabajo. Ahora, con el relevo generacional en el funcionariado, Vitoria se presenta como buena solución para la baja empleabilidad de los jóvenes. Además, ese empleo fijo con sueldos altos ha favorecido que se puedan desarrollar otros servicios e industrias que prestan servicio directamente a las instituciones e indirectamente a sus trabajadores. Sobre el canon, es fundamental basar su cuantía en estudios que reflejen los costes reales derivados de su papel institucional, incluyendo servicios, infraestructuras y necesidades específicas».

Silvia Sánchez Responsable de CCOO en Álava «Tenemos que mejorar los servicios públicos»

«Yo soy una de las acogidas por Vitoria. Llegué desde Madrid con 22 años y llevo 28 aquí. Ser capital nos ha permitido contar con una administración pública fuerte y con grandes empresas que se han convertido en motores económicos no sólo para Álava, también para Euskadi. La ciudad ha crecido mucho en barrios, en vivienda, en sostenibilidad. Ya es una urbe abierta a todo el mundo. Sin embargo, cuando llegué, era una ciudad envidiable a nivel sanitario. Hemos perdido mucho de ese estatus; ha habido un deterioro en la sanidad. A futuro tenemos que cuidar los servicios públicos, ser inclusivos y cuidar a los migrantes que vienen, mejorar las conexiones y seguir fomentando nuestra identidad como Green Capital».