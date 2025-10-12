El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Supuestos componentes de la banda 015 posan una calle del barrio de Ali con un coche de alta gama. Youtube

Pandilleros en Euskadi

La 015, Los Latin Bremen o Los Narcos, así son las actuales bandas de Vitoria

Tras las detenciones de los Blood y los Trinitarios «se han vuelto más discretas», sostienen agentes especializados. También son más amateur

David González

David González

Domingo, 12 de octubre 2025, 08:11

Los operativos de la Guardia Civil en Álava contra los Blood (verano y otoño de 2021) y los Trinitarios (febrero del año pasado ... y mayo de éste) han comportado «un claro efecto disuasorio» en los 'herederos' en Vitoria. «Ya no van por la calle con sus colores distintivos. No hay pintadas para marcar territorio. Se cuidan muy mucho con lo que cuelgan en las redes sociales», coinciden agentes especializados del instituto armado, Policía Local y Ertzaintza.

