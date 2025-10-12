La 015, Los Latin Bremen o Los Narcos, así son las actuales bandas de Vitoria

Los operativos de la Guardia Civil en Álava contra los Blood (verano y otoño de 2021) y los Trinitarios (febrero del año pasado ... y mayo de éste) han comportado «un claro efecto disuasorio» en los 'herederos' en Vitoria. «Ya no van por la calle con sus colores distintivos. No hay pintadas para marcar territorio. Se cuidan muy mucho con lo que cuelgan en las redes sociales», coinciden agentes especializados del instituto armado, Policía Local y Ertzaintza.

Hoy, la «más estructurada» sería la 015. Aglutina un mínimo de una quincena de componentes. «Han grabado algún vídeo musical a modo de presentación». Se mueven por Zabalgana (su nombre hace referencia al código postal de este distrito), Ali y Sansomendi, donde creció su líder, ya veinteañero.

La tarde del 28 de septiembre mantuvieron un enfrentamiento «con palos y cuchillos» contra sus homólogos vizcaínos del G9 por la Avenida de Iruña-Veleia y otras calles cercanas. Hubo 9 identificados y se requisaron machetes y otros objetos peligrosos.

El Ayuntamiento las niega

A finales de junio, vecinos de la calle Mar Báltico, en Zabalgana, alertaron por carta al concejal de Seguridad, César Fernández de Landa, sobre los supuestos desmanes generados por «Los Latin Bremen y los Narcos», chavales del barrio. La misiva, a la que ha tenido acceso EL CORREO, revela actos de «vandalismo», «persecuciones a vecinos», problemas de convivencia y las tilda de «bandas juveniles». Incluso aportan la identidad del presunto cabecilla.

Desde este departamento de Seguridad del Ayuntamiento de Vitoria indican que «la Policía Local se puso en contacto con el remitente. Se hizo un seguimiento de lo que esta persona relataba y lo que se ha constatado es que varios menores de edad estaban causando molestias». Este portavoz autorizado agrega que «se ha conminado a esta persona que remitió la carta (y a cualquier otra afectada) a que denuncie todo aquello que sea constitutivo de delito».

«Conclusión: se está siguiendo la situación, no hay constancia de actividad de bandas, en el registro de denuncias no hay constancia de robos asociados a estos hechos y se está realizando seguimiento en la zona», insisten desde el departamento dependiente del PNV. Por último remachan una vez más que en la ciudad «no hay bandas juveniles organizadas para delinquir».