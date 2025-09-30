Una banda juvenil de Vitoria y otra de Bilbao quedan en Zabalgana para pelearse con cuchillos

Las centralitas de la Policía Local y de la Ertzaintza ardieron la tarde-noche del domingo con avisos prácticamente calcados procedentes de residentes ... en Zabalgana, en Vitoria. Hablaban de escaramuzas «entre diez y quince jóvenes» por varias calles de este barrio. Los vecinos avisaron de «amenazas, insultos, gritos, golpes». Y lo que es peor, que «algunos» de los implicados «portaban cuchillos y palos» y que los «están usando» contra sus rivales.

Al alertar sobre armas blancas, hasta la patrulla del Bizkor, una unidad especializada en este tipo de actuaciones, se desplazó a la zona. Efectivos de la Policía Local fueron los primeros en localizar a una parte de los sospechosos. Pararon a un Ford Focus con cinco jóvenes en el interior y su luna trasera destrozada, al parecer por una pedrada. Iban vestidos con ropas deportivas negras. Residen en Bilbao y sus alrededores. Pero lo más desasosegante es que se les relaciona con la banda juvenil G9, asentada en Bizkaia.

Domingo, sobre las 21.30 horas Un integrante de la 015 tuvo que refugiarse en un local hostelero al verse rodeado

Muy cerca de allí, y gracias a la colaboración de un ertzaina fuera de servicio, sus compañeros de la comisaría de Portal de Foronda rescataron en un local hostelero a un joven de 20 años. Es «conocido» por su pasado convulso y se le considera miembro de la 015 o block 015. Se trata de la banda juvenil mejor organizada en la actualidad en la capital alavesa. Su territorio comprende básicamente los barrios de Zabalgana, Sansomendi y Ali.

Este veinteañero se habría refugiado en ese establecimiento tras verse rodeado por varios contrarios «armados con cuchillos y palos». Poco a poco, los patrulleros desplazados localizaron a más presuntos miembros de la 015, lo que les permitió ordenar el puzle sobre lo ocurrido.

Todo apunta a que el enfrentamiento correspondería a «una quedada para pegarse» entre pandilleros de estas dos bandas. Hace meses que andan enfrentados. Por ejemplo, ya tuvieron un enfrentamiento similar durante las fiestas patronales de la localidad alavesa de Murgia del año pasado, frenado por los propios vecinos de la localidad.

«Objetivo prioritario»

Además, un pandillero de la 015 se ha convertido en «objetivo prioritario» de sus homólogos vizcaínos, aunque se desconoce por qué. En este contexto, durante la pasada temporada, agentes de paisano de la Unidad de Menores de la Guardia urbana acudieron a varios partidos de su equipo de fútbol amateur en previsión de que aparecieran miembros del G9 para agredirle.

El domingo, la Policía Local se incautó en el Ford Focus de «un cuchillo de 20 centímetros de filo, una porra, un espray de gas pimienta y seis bolsitas de hachís». No hubo detenciones, pero a este coche «se le escoltó hasta fuera del término municipal», indican medios policiales.

Al menos hubo cuatro identificados por parte de la 015. «Alguno se nos escapó». Todos son «conocidos desde menores» en la comisaría de Aguirrelanda, donde tratan de entender qué ocurrió el domingo. En idéntico cometido se encuentran en Portal de Foronda. «Alguno arrastra un buen historial», dicen.

Ahora les preocupa sobremanera que las provocaciones entre ambas bandas han continuado durante las horas posteriores a su enfrentamiento en la capital alavesa. Se han retado en las redes sociales.