El Ayuntamiento insiste en que «en Vitoria no hay bandas juveniles organizadas para delinquir» El concejal de Seguridad Ciudadana, César Fernández de Landa, rechaza que se cree «alarma por este asunto porque esto no ayuda a nadie»

Rosa Cancho Miércoles, 1 de octubre 2025, 12:17

El concejal de Seguridad Ciudadana en el Ayuntamiento de Vitoria, César Fernández de Landa, ha reiterado esta mañana que según la información que maneja la Policía Local, en la ciudad «no hay bandas juveniles organizadas para delinquir». Ha contestado de esta manera a las preguntas del concejal del PP Gustavo Antepara referentes a la pelea ocurrida el pasado domingo en Zabalgana y que adelantó EL CORREO. Esa tarde noche, agentes locales y de la Ertzaintza identificaron a una decena de miembros del grupo 015 y de la banda vizcaína G9, que habían quedado en el barrio para pegarse. Les requisaron una porra, un arma blanca y espray pimienta.

Fernández de Landa se ha referido a los informes de los que disponía «hasta el sábado» y ha pedido al edil del PP que si dispone de más datos los aporte a la Policía Local. Aunque asegura compartir la inquietud de Antépara «y no queremos que haya bandas juveniles organizadas», ha negado que ésta sea la situación ahora en la ciudad. «Me parece muy mala idea crear alarma por este asunto porque esto no ayuda a nadie», ha matizado. «Tenemos otros problemas de delincuencia en Vitoria más graves que las bandas o los bicipolis» y se ha referido en concreto a los «robos con violencia».

La referencia a los bicipolis ha llegado a cuenta de las intervenciones anteriores de los portavoces de EH Bildu y Elkarrekin en la comisión de Seguridad a favor de mantener e incluso potenciar la presencia de estas patrullas a pedales que cumplen más de 20 años en la ciudad. Por contra, Fermández de Landa ha señalado que su departamento se plantea o reducirlas o suprimirlas, aunque no hay una decisión aún tomada.