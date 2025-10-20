El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Urgente La Oreja de Van Gogh aplaza la venta de las entradas por la caída de Amazon
Logo Patrocinio
Adobestock

Xare jardunaldiak Barakaldora iritsiko dira asteazkenean

Euskarazko kultura digitala sustatzen duen egitasmoak Behurko BHI eta Minas BHI ikastetxeetako bigarren hezkuntzako 150 ikasle bilduko dituzte

Jan Echevarría

Jan Echevarría

Astelehena, 20 urria 2025, 11:03

Comenta

Duela aste batzuk, Azkue Fundazioak Xare euskarazko kultura digitalaren jardunaldiak ospatu zituen lehen aldiz Bilbon eta batxilergoko lehen mailako 300 ikasle inguruk parte hartu zuten, La Perrera eraikinean eta Basurtuko udaltegiko hainbat gunetan ospatutako ekiemenean. Bada, asteazken honetan, urriaren 22an, kultura digitalaren jardunaldiak Barakaldon egingo dira, Behurko BHI eta Minas BHI ikastetxeetako bigarren hezkuntzako 150 ikasle bilduko dituzte. Clara Campoamor zentroan egingo dira, 09.00etatik 13.45era.

Xare ekimenaren helburu nagusia da euskarazko sorkuntza digitala eta ekosistema digital euskaldunean dauden baliabideak gazteen artean ezagutaraztea eta balioestea. Gainera, «kultura digitalaren hartzaile/kontsumitzaile soilik izan beharrean, ikaslea tresna berrien sortzaile eta etorkizuneko garatzaile izatea ere bilatzen du ekimenak». Lanabesak ezagutu ez ezik, ikasleek tresna horiek balioan jar ditzaten bilatzen da, eta gazteak, hartzaile-kontsumitzaile izatetik, euskarazko ekosistema digitala aberastuko duten sortzaile eta garatzaile izatera pasatzea.

Barakaldoko jardunaldietan zortzi lantegi praktiko, bi hitzaldi interaktibo, Memeka lehiaketa, 'Egunean Behin' jokoaren zuzeneko partida kolektiboa, zozketak eta Sara Zozayaren kontzertua izango dira.

Amorebieta, Laudio...

Barakaldokoa Xare jardunaldien laugarren geldiunea izango da 2025-2026ko ikasturtean, Bilbotik, Iruñetik eta Baionatik igaro ondoren. Jarraian, Amorebieta-Etxanon, Errenterian, Laudion, Donostian eta Gasteizen egingo dira jardunaldiak.

2017an abiatu zenetik 2025era arte, 14.340 gaztek parte hartu dute Xare jardunaldietan, eta ikasturte honetan 4.570 gazte gehiagorengana helduko da euskarazko kultura digitala sustatzen duen egitasmoa.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una fiebre que dura ya 20 años en Bilbao
  2. 2 El gesto de Unai Simón con un niño que viajó de Murcia a Elche para animar al Athletic y conocer a su ídolo
  3. 3 El secreto mejor guardado: así fue la boda de Stella del Carmen, hija de Antonio Banderas
  4. 4

    El centro de Bilbao acumula más de 300 lonjas vacías
  5. 5

    Así fue el espectacular robo de las joyas de la corona francesa en el Louvre
  6. 6

    56.000 euros de indemnización por una mala ortodoncia
  7. 7

    Vuelta al pasado: la construcción de madera llega a cuatro VPO de Bizkaia
  8. 8

    Bizkaia tiene 51 niños que precisan ya acogida y solo una familia disponible
  9. 9

    Israel bombardea Gaza tras un tiroteo con Hamás que denota la fragilidad de la tregua
  10. 10

    Iván murió en el tajo la víspera de Nochevieja al caerle una torre de palés encima

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Xare jardunaldiak Barakaldora iritsiko dira asteazkenean

Xare jardunaldiak Barakaldora iritsiko dira asteazkenean