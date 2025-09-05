Shawn Kemp, tiroketa batean parte hartzeagatik zigortua
NBAko izar ohiak 30 eguneko komunitate-zerbitzuak bete beharko ditu eta zaintza elektronikoaren bidez kontrolatuko dute
Ostirala, 5 iraila 2025, 00:11
Seattle SuperSonics taldeko izar ohiak, Shawn Kempek, 30 egun eman beharko ditu etxean, zaintza elektronikopean, eta 240 orduko zerbitzu komunitarioa egin beharko du, 2023an tiroketa kasu batean erruduntzat jo ondoren.
Kempek maiatzean aitortu zuen bigarren graduko eraso delitu baten errua, 2023ko martxoan Tacoma hiriko merkataritza-gune baten kanpoaldean izandako tiroketarekin lotuta. Epaia duela egun batzuk eman zen.
Hasiera batean, Fiskaltzak bederatzi hilabeteko kartzela-zigorra eskatu zuen, gehi urtebeteko kontrola eta komunitatearentzako zerbitzuak. Azkenik, azken bi baldintzak onartu dira eta eskatutako denboran bete beharko dira.
Kempek aitortu du Toyota 4Runner bati tiro egin ziola telefono mugikorra, kirol-objektuak eta kamionetako beste gauza batzuk lapurtu zizkioten bi gizonei erantzunez. Mugikorra 4Runner horretan aurkitu zuen, eta, adierazitakoaren arabera, ibilgailuko bidaiarietako batek tiro egin zion lehenengo. Beraz, bere bertsioaren arabera, bere burua defendatzeko asmoz erantzun zuen.
55 urteko jokalari ohiak barkamena eskatu zuen eta kazetariei azaldu zien orain komunitateari ekarpena egitea dela bere helburua. Onartu zuen, halaber, poliziari deitu izan balio, egoera bestelakoa izango zela: «Poliziari dei soil bat egin izan banio, hau konpon nezakeen», esan zuen.
Ez zen zauritu bakar bat ere egon, nahiz eta fiskalek lau tiro egin zituela frogatu: hiruk 4Runner ibilgailuan jo zuten, eta laugarrenak beste auto batean. Kempek ez zeukan erregistro penalik aurretik.
Seattle SuperSonics taldeak Kemp hautatu zuen 1989ko NBA drafteko lehen kanporaketan eta bertan jokatu zituen bere 14 denboraldietako lehen zortziak. «Reign Man» izenez ezaguna, 14,6 puntu, 8,4 errebote eta 1,2 tapoi lortu zituen batez beste partidako. Sei aldiz jarraian hautatu zuten All-Star (1993-1998) lehiaketarako.
