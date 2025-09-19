El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Mumbrú, Europako jabea

Alemaniako selekzioaren burua, gaixorik egon den arren, Eurbasketek historian jokalari eta entrenatzaile gisa irabazi duen hirugarren pertsona bihurtu da

Sergio Eguía

Sergio Eguía

Ostirala, 19 iraila 2025, 10:32

Alex Mumbrúk Alemaniako selekzioarekin lortutako garaipena ez da soilik kirol kontua izan, bizitza lezioa ere izan da. Izan ere, duela hilabete gutxi pankreatitis larri batek ospitaleratu zuen eta askok uste zuten ezin izango zela txapelketara iritsi. Baina kataluniarrak, sendatze prozesua azkar eta irmo gaindituta, taldearekin egon nahi izan zuen hasieratik. Ez zuen entrenamendu bakar bat ere galdu nahi izan eta jokalariek askotan nabarmendu dute inspirazio iturri bihurtu dela bere ausardiagatik eta lidergoagatik. Bere itzulera hain bizkorra izan zen, Eurobasketa amaitu zen egun berean ospitalera itzuli behar izan zuela. Egia esan, ez zuen inoiz pankreatitisa gainditu.

Bere balentria historikoa da: Mumbrú Eurobasketa jokalari eta entrenatzaile gisa irabazten duen hirugarren pertsona da. Aurretik Krakiunas lituaniarrak (1937an eta 1939an jokalari-entrenatzaile gisa) eta Panagiotis Giannakis greziarrak (1987an jokalari gisa eta 2005ean entrenatzaile gisa) lortu zuten. Orain, Mumbruk berea gehitu die izen horiei, Espainiako selekzioarekin garaile izan ondoren Alemaniakoaren aulkian arrakasta biribilduz.

Alemaniak sekulako erakustaldia eman du txapelketan. Hasierako fasean sendo aritu ziren, eta, kanporaketetan Luka Doncicen Esloveniari eta Finlandiari irabazi ondoren, finalera indartsu iritsi ziren. Azken partida Turkiaren aurka jokatu zuten, eta partida estu batean, azken laurdenean irabazteko gaitasuna erakutsi zuten.

Garaipen horretan izen propio batzuk nabarmendu ziren. Dennis Schröder hautatu zuten MVP, eta ez alferrik: finalean 26 puntu sartu zituen, gainera une erabakigarrietan agertuz. Bere gidaritza eta ausardia Alemaniaren motore nagusia izan ziren. Beste alde batetik, Franz Wagnerrek oso lan sendoa egin du txapelketa osoan, defentsan zein erasoan, taldeari oreka eta kalitate gehituz.

Mumbrúk berak adierazi zuen garaipenaren ostean: «Ez da nire arrakasta, talde osoarena baizik. Taldekide bakoitzak bere aletxoa jarri du eta horregatik izan gara garaile». Alemaniako zaleek, bestalde, ospakizun historikoa bizi izan dute: Euroblibrea irabazi dute lehen aldiz, eta, gainera, Mumbruren gidaritzapean, pankreatitisak jota sendatu den gizona.

