Markkanen, Serbiaren kontrato partidan. EFE
Harmailatik

Lauri Markkanen, Eurobasketa hankaz gora jarri duen izar finlandiarra

Finlandiak Serbia faboritoa gainditu zuen duela egun batzuk txapelketako ezuzteko handienean, eta, orain, Georgiarekin amaitu du

Sergio Eguía

Sergio Eguía

Ostirala, 12 iraila 2025, 10:04

Lauri Markkanen (Vantaa, 1997) ez da ohiko izarra. 2017an iritsi zen NBAra Finlandiatik, Chicagok aukeratu zuenean, eta ordutik bere bizitza etengabeko erronka izan da: hiri erraldoiak, presioa eta bakardadea. «Beti izan dut nire herrialdea buruan», esan du, Finlandiako izar bakarra izatearen pisuaz jabetuta. Orain, egunkarietako azal guztien protagonista da Eurobasketen, eta lehiaketatik kanpo utzi ditu Serbia, faborito nagusia, eta Georgia. Jokicen aurka 29 puntu lortu zituen eta 17 Shengeliaren aurka.

Chicagon estanpatu zuen bere sinadura lehen urteetan: 2,13 metroko altuerarekin eta kanpotik jaurtitzeko gaitasun harrigarriarekin. 2018ko martxoan 33 puntu eta 10 errebote sartu zizkion New York Knicks taldeari; ordutik, NBAko kazetariek «The Finnisher» deitu zioten. Baina bere lehen etapa ez zen erraza izan: lesioak, entrenatzaile aldaketak, eta zalantzaz betetako etorkizuna.

2021ean Cleveland Cavaliersera joan zen eta bertan talde lana lehenesten ikasi zuen. Baina benetako jauzia 2022an iritsi zen, Utah Jazz taldeak fitxatu zuenean. Salt Lake Cityko ikusleek harrera beroa egin zioten, eta Markkanenek eskerrak eman zituen kantxan: 25,6 puntu, 8,6 errebote batez beste 2022/23 denboraldian, eta gonbidapen bat All-Star lehiaketara, ohore hori jaso zuen historiako lehen finlandiarra.

Bere markarik onena 49 puntuko partida izan zen 2023ko urtarrilean, Houstonen aurka. Gau hartan agerian geratu zen ez zela soilik jaurtitzaile fina: erabateko liderra zen. Utahko zale askok esaten dute haren jarrerak —umiltasuna, familiarekin lotura estua, eta kirolaz harago duen izaera lasaia— haiengandik hurbilago egotea eragiten duela.

2024/25 denboraldian, Markkanen bere heldutasun osoan dago. Estatistikak baino gehiago, bere balioa lidergoan dago: taldeko gazteen gidari, eta Finlandiakoen inspirazio. NBAk milioika ikusle ditu, baina Laurik askotan kontatu du bakarrik sentitu dela. Orain, ordea, badaki bere istorioa ez dela soilik kantxako garaipenei buruzkoa: herrialde txiki bateko gazte batek bere lekua munduko eszenatoki handienean aurkitu izanari buruzkoa baizik.

