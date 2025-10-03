Juan Núñez beste sei hilabetez egongo da kantxetatik kanpo
FC Barcelonako eta Espainiako joko-antolatzaileari beste ebakuntza kirurgiko bat egingo diote, iaz izandako menisko lesioagatik
Ostirala, 3 urria 2025, 10:57
FC Barcelonako saskibaloi taldeak albiste gogorra baieztatu berri du: Juan Núñez joko-antolatzaile gazteak sei hilabeteko atsedena hartu beharko du lesio larri baten ondorioz. Jokalari itxaropentsuenetako bat denak osasun arazo larria du berriro, pasa den denboraldian jasan zuen zauria berpiztu egin baita. Ebakuntza bat behar du eta ez dugu luzaroan praka motzetan ikusiko.
Núñezek iaz meniskoan izan zuen lesioa luzea izan zen, eta hilabete askotan egon zen kanpoan. Taldera itzultzean, indarberrituta zegoela zirudien eta taldearen jokaldi erritmoa bizkortzeko pieza garrantzitsua bihurtu zen. Udan lagunarteko partidatan ikusteko aukera izan dugu. Hala ere, azken asteetan berriro agertu da mina orkatilan izandako inflamazio baten ondorioz, eta proba medikoen ondoren errealitate mingotsa baieztatu da. Aurreko denboraldian laparoskopia bidez egindako ebakuntza berriro egin behar da.
Barçak berak ohar batean adierazi du jokalari gazteak «profesionaltasun eta kemena» erakutsi dituela prozesu osoan, baina taldeak onartu du «hutsune nabarmena» izango dela denboraldiaren erdian. Entrenatzaileak, bere aldetik, adierazi du talde osoak sostengua emango diola jokalariari, eta ziur da itzulera indartsua egingo duela.
Klubeko zaleak kezkatuta daude, ez bakarrik denboraldi honengatik, baizik eta Núñezen etorkizunagatik ere. Izan ere, askoren ustez, 20 urteko madrildarra (Real Madrileko herrobian hazitakoa) Espainiako saskibaloiko izar nagusietako bat bihurtzeko bidean dago. Gainera, Núñez ez da soilik Barça-ren giltzarri: Espainiako selekzioaren oinarrizko pieza ere bada. Bere lidergoa eta ikuspegi estrategikoa funtsezkoak izan dira azken txapelketetan, eta entrenatzaileek etorkizuneko kapitain gisa ikusten dute.