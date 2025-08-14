Flagg, Dallaseko Doncic berria
Drafteko lehen postuan autatutako gaztea polibalentzia du ezaugarri nagusitzat. Askoren ustetan NBAko izar berria izango da
Osteguna, 14 abuztua 2025, 00:07
NBAko azken denboraldian, albiste nagusietako bat Luka Doncicek Dallas Mavericks utzi izana izan da. Esloveniako izarrak urte luzez gidatu du talde texastarra arrakasta handiz eta bere agurra iraultza baten hasiera zirudien. Baina Mavericks taldeak ez du denbora galdu: Cooper Flagg izeneko gazte izar baten aldeko apustua egin dute, eta badirudi etorkizuna berarengan dagoela.
Cooper Flagg 2006an jaioa da, eta Maine estatuko Newport herrian hazi zen. Bere gaztetasunetik nabarmendu da saskibaloian duen talentu ikaragarriagatik. 2024ko NBA Draftean lehen postuan hautatua izan zen, eta berehala piztu zituen zaleen itxaropenak. Bere jokoari esker, AEBetako selekzio gazteetan maila gorenekoa izan da, eta hainbat aldiz konparatu dute LeBron James edo Kevin Durant bezalako jokalariekin.
Flaggen jokoaren ezaugarririk nabarienak bere polibalentzia eta izaera lehiakorra dira. 2,06 metroko altuera eta ibilbide azkarra izanda, hiruko jaurtiketak, erreboteak eta defentsa lana maila handian konbinatzen ditu. Horri gehitu behar zaio bere inteligentzia taktikoa eta lidergo gaitasuna, taldearen bihotz bihurtzeko modukoak.
Doncicek utzitako hutsunea betetzea ez da lan erraza, baina Flaggek baditu beharrezko tresnak. Taldeak berarentzat egokitutako sistema bat eraikitzen ari da, eta lehen partidetan erakutsi du presioari aurre egiteko prest dagoela. Gainera, bere jarrerak eta lanerako gogoak zaletuak berehala bereganatu ditu.
Dallas Mavericksen etorkizuna, beraz, Cooper Flaggen esku dago. Bere gaztetasuna eta talentua kontuan hartuta, NBAko izar handienetako bat bihurtzeko bidean da.
Cooper Flagg inguruan proiektatutako talde berriak gaztetasuna eta esperientzia uztartzen ditu. Klubeko zuzendaritzak argi dauka Flagg ez dela bakarrik utzi behar, eta horregatik fitxaketa estrategikoak egingo dituzte hurrengo urteetan. Jada taldean daude J P Washington eta Dereck Lively II bezalako jokalari gazteak, defentsan sendoak eta dinamikoak.
Bai, badakit, eta hori da beldur gehien ematen duena Dallaseko taldean: egun izar nagusiak Kyre Irving, Klay Thompson eta Anthony Davis dira. Hirurak All Star. Hirurak Hall of Fameeko kide izango direnak karrera bukatzerakoan. Seguru denboraldian zehar haiek jokatuko dituztela minuto gehienak. Etorkisuna berriz Flagg, Isaac eta Livelyren eskuetan dago.
