Chicago Bullsek Derrick Roseren 1 zenbakia erretiratuko du

NBAko MVP ohia eta Chicagoko ikurra izan den jokalariak omenaldia jasoko du United Centeren

Sergio Eguía

Sergio Eguía

Osteguna, 28 abuztua 2025, 00:16

Chicago Bulls taldeak iragarri du Derrick Rose MVP ohiari omenaldia egingo diola urtarrilaren 24an, bere 1 zenbakidun kamiseta betiko erretiratuz. Ekitaldia United Centeren izango da, Boston Celtics taldearen aurkako partidaren aurretik.

Rosen ibilbide profesionala ofizialki amaitutzat eman zen irailaren 26an, jokalariak sare sozialen bidez bere erretiroa iragarri zuenean. Rosen 1 zenbakia ez du inork berriz Chicagon jantzi, zaleen presioaren ondorioz, jokalaria New Yorkera trukatua izan zenetik, 2016an.

Bullsen historian bosgarren jokalaria izango da zenbakia erretiratuko diotena. Aurretik, Jerry Sloan (4), Bob Love (10), Michael Jordan (23) eta Scottie Pippen (33) izan dira sarituak.

Rose Chicagoko jaioterriko taldera iritsi zen 2008ko Drafteko lehen hautapenarekin, eta berehala nabarmendu zen: lehen denboraldian Rookie of the Year izendatu zuten. Bi urte geroago, 22 urterekin, NBAko MVP saria irabazi zuen, inoizko gazteenak lorpen hori eskuratuz.

Bere lidergopean, Bullsek emaitza bikainak izan zituen: 245 garaipen eta 161 porrot (%60,3). 2011n, MVP urtean, taldeak 1998tik lehen aldiz Ekialdeko Konferentziako Finalak jokatu zituen, Michael Jordan eta Scottie Pippenen azken txapeldunaldien ostean.

Hala ere, lesioek baldintzatu zuten haren ibilbidea. 2012ko playoffetako lehen itzulian aurkako belauneko lotailua hautsi zuen, eta hurrengo denboraldia osorik galdu zuen. 2013-14an hamar partida besterik ez zituen jokatu.

Rose hiru aldiz All-Star izendatua izandakoa da, eta guztira 723 partida jokatu ditu NBAn (518 titular gisa). Bataz beste, 17,4 puntu, 5,2 asistentzia eta 3,2 errebote lortu zituen. Bulls, Knicks, Cleveland Cavaliers, Minnesota Timberwolves, Detroit Pistons eta Memphis Grizzlies taldeetan aritutakoa da.

Azken denboraldian, 2023-24an, Grizzlies-ekin jokatu zuen, baina lesioek 24 partidatara mugatu zuten (horietatik zazpi hasieratik), eta 8 puntu, 3,3 asistentzia eta 1,9 errebote egin zituen.

Ondarea Chicagon

Rosek ezin izan zuen bere talentu osoa luzaroan erakutsi, baina Chicagoko zaleentzat betiko ikur bihurtu zen. Hirian jaiotako izarrak bere ametsa bete zuen Bulls elastikoa defendatuz eta momentu ahaztezina oparitu zien zaleei. Orain, bere zenbakia sabaietan betiko ikusiko da, bere ibilbidearen gorabeherak gorabehera, klubaren historian bere lekua ziurtatuz.

