Charlie eta Martin Sheenek Jordan garaitu zuten eguna
Saskibaloi jokalariak beti ukatu du «hori gertatu izana», baina lehiaketaren grabazioak ikusi ditugu sare sozialetan eta Netflixen dokumental batean
Ostirala, 26 iraila 2025, 15:18
Martin Sheen, Charlie Sheen eta Michael Jordanen arteko saskibaloi partida 'ahaztua' izan zen 1980ko hamarkadan. Aktoreak gertatutakoa azaltzen du Netflixek 'Alias Charlie Sheen' aurkeztu berri duen dokumentalean. Saskibaloi jokalariak beti ukatu du istorio honen egiazkotasuna. Baina, partidaren bideoa denok ikusi dugu sare sozialetan. Lehiaketa egin zen hamarkadan ez zegoen zintarik.
Bere dokumentalean eta hainbat elkarrizketatan, Sheenek beti kontatu du haien arteko lehia. Hiru erronka edo probaz osatuta zegoen. Lehena Charliek irabazi zuen. Bigarren Airk. Hirugarrena aita-semeen talde-lana izan zen, inoiz izan den jokalaririk onena gainditzeko.
Lehenengo erronka jaurtiketa libreak izan ziren. Jordanen kasuan, jaurtiketa itsuak. Begiak estali zituen. Egia esan, oso ezaguna da NBAko partida batean gauza bera egin zuela aurkari bat umiliatzeko ideiarekin.
Jordan hain ona zen, non 20 saiakeretatik 11 lortu zituen. Baina Charliek hamarretik zortzi egin zituen. Aktoreak ondo jokatzen zuen gaztetan. Martinek ere hainbat puntu sartu zituen, nahikoa lehen froga irabazteko.
Bigarrena HORSE jokoa izan zen. 'Burro' deitzen da Espainian. Hau da, jokalari batek zirriborro batekin hasita, besteak horren mugimendu-eredu bera egin behar du. Bost aldiz huts egiten duenak (H-O-R-S-E) galdu egiten du. Jordan bikaina izan omen zen eta Sheenek onartzen du erraz irabazi zuela bere teknika eta sormenarekin.
Azkenean iritsi zen bat-biko partida. Sheen eta bere aita Jordanen aurka. Sheen bikoteak bost puntuko aldea zuen. Lehia ikusgarria izan zen: aurreikuspen guztien gainetik aktoreek euren kalitatea atera eta 10-5 irabazi zuten.
Sheenek kontatu du urte batzuen ondoren Jordanekin topo egin zuela eta bizipen horri buruz hitz egin zuenean saskibaloiaren izarrak «That never happened» («Hori ez zen inoiz gertatu») erantzun zuela. Jordanentzat, beraz, partida hori ezin da onartu, agian pertzepzio ezberdinengatik edo oroitzapenetik eratorritako baldintzengatik. Arraroa da telebistako programa baterako egin zutela, hau da, kameren aurrean. Baina 'War of stars' telebista saioa ez zen inoiz emititu. Batzuek diote, Jordanek bezala, ez zela inoiz horrelako programarik egin.
Horrek eragiten dio galdera dokumentalaren ikusleari: zenbat aldiz gertatu da, pertsona batek zerbait gogoratu arren, beste batek ez gogoratzea, edo gertaera modu ezberdinetan bizi izana? Beste azalpen bat dago. Jordanek ez zuen inoiz galdu Sheen familiaren aurka. Hori Estevez familiaren aurka gertatu zelako. Martin Sheenen benetako izena Ramón Antonio Gerardo Estévez da. Charlierena, ordea, Carlos Irwin Estevez. Agian hori da azalpena.
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.