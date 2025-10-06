Tenorio Jr.-ren tragedia
Astelehena, 6 urria 2025, 09:14
1976ko martxoa, Buenos Aires. Gauaren erdian, João Francisco Tenório Júnior musikaria, Tenorio Jr. izenez ezaguna, kalean desagertu zen, bere hoteletik irten zenean afaltzeko zer edo zer erosteko. Bossa nova eta jazzaren pianista bikaina zen, mundu osoan miretsia, eta Argentinan biran zegoen Vinicius de Moraes eta Toquinho erraldoiekin. Videlaren diktaduraren militarrak bahitu eta hil zuten, inozi jakin ez diren zirkunstantzietan. Ia 50 urte geroago, pasa den hilaberean, bere gorpua identifikatu dute azkenik eta gertatukoaren zati bat argitu da, baina inoiz ez dugu egia osoa jakingo.
Fernando Trueba eta Javier Mariscalen 'Dispararon al pianista' komiki-pelikulak kontatu zuen istorio hau, pasioz betetako obra bikaina. Tenorio Jr. ez zen oharkabean pasatzen, bere pianoko notek bossa novaren erritmoak eta jazzaren inprobisazioak batzen zituen, Brasilgo musika mundu osora zabalduz. 35 urte besterik ez zituen Buenos Airesen desagertu zenean. Diktaduraren garai ilunetan, 'desagertutakoak' ohikoak ziren Argentinan. Milaka pertsona bahitu, torturatu eta hil zituzten, askotan inolako azalpenik gabe. Tenorio Jr.-ren kasua, seguruenik, nahasketa tragiko bat izan zen. Ez zen aktibista politikoa, ezta 'arriskutsutzat' jotzen zuten pertsona bat. Baina diktaduraren makina basatiak ez zuen bereizi: musikari bat okerreko unean eta lekuan.
Trueba eta Mariscalen lana ez da soilik Tenorio Jr.-ren omenezko keinua, baizik eta garai hartako basakeriaren salaketa. 'Dispararon al pianista' filmak pianista gaztearen bizitza eta heriotza kontatzen ditu, bossa novaren urrezko aroa eta diktaduraren izua uztartuz. Truebaren obsesioa nabaria da: Tenorio Jr.-ren istorioak merezi zuen kontatua izatea, ez bakarrik bere musika bikainagatik, baita injustizia lazgarriaren adibide gisa ere.
Orain, ia mende erdi geroago, bere gorpua identifikatu dute. DNA proben bidez, azkenean, familiari itxiera bat eman diote, nahiz eta zauriak ez diren inoiz sendatuko. Baina zer gertatu zen benetan? Zergatik bahitu zuten? Norbaitek agindu zuen, ala kaosaren eta beldurraren emaitza izan zen? Galdera hauek erantzunik gabe geratuko dira.