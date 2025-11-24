'Task' eta Estatu Batuetako hondamendia
HBOk aurkeztutako 'Task' telesailak, polizia-drama bikaina denak, narkotrafikoaren eta hilketa sorta baten inguruko ikerketa bat du ardatz. Baina, benetan, Estatu Batuetako gizartearen hondamendi sakona erakusten du, ia hirugarren munduko herrialde bat bailitzan. Banden eta narkoen menpe dagoen nazio bat, non poliziak eta segurtasun zerbitzuek ez dituzten baliabide nahikorik, osasungintza publikoa desagertuta dagoen eta babes sozialaren sistema lotsagarria den.
Programak Pensilvaniako inguruko familia apurtuak erakusten ditu, eta, bertan, droga eta indarkeria egunerokotasuna dira. Polizia, ustelkeriaz eta baliabide faltaz beterik, ez da gai delituak geldiarazteko. Adingabeak, etxerik gabe edo abandonatuta, bandetan sartzen dira bizirauteko. Hau da Estatu Batuetako zati handi batean errealitatea gaur.
Horregatik, 'Task' ez da soilik entretenimendua; salaketa gogorra da. Pobreziak sortutako zikloa etengabea da: hezkuntzarik ez, lanik ez, osasunik ez. Banda kriminalek betetzen dute hutsune hori, boterea eta dirua eskainiz. Poliziak, armaz beterik baina adimenik gabe, gerra galdua darama.
Telesail honek erakusten du Estatu Batuak ez direla gaur egun «ametsaren herrialdea», baizik eta abandonuaren lurraldea. 'Task' ikustea mina da, baina beharrezkoa. Amerika hondoratzen ari da, eta guk, mundu osoan, ikasi behar dugu haren akatsetatik. Justizia soziala, hezkuntza unibertsala eta osasungintza publikoa dira irtenbidea. Bestela, guztion etorkizuna iluna izango da. Programa bikaina, errealitate gogorraren ispilu.