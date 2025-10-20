El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio
JA! jaialdian izan genuen solasaldiaren irudi bat. Dani de Pablos / JA! Festival
Maldan behera

Kirmen Uribe eta New Yorkeko argi-ilunak

Miguel Aizpuru

Miguel Aizpuru

Astelehena, 20 urria 2025, 08:23

Comenta

Pasa den astean, Kirmen Uribe idazlea JA! jaialdian aurkeztu eta elkarrizketatzeko ohorea izan nuen, EHUko Bizkaia Aretoan izan genuen solasaldian. Urte honetako literatura-ekitaldiak New Yorki eskaini dio arreta, eta Uribe bertan bizi da 2018az geroztik. Hiri erraldoi horrek ematen dion ikuspegia partekatu zuen gurekin, hitz zehatzekin eta anekdota zoragarriekin, akademiaren eta literaturaren mundu neoyorkotarrari buruz.

Elkarrizketan, publikoak eta nik neuk gozatu genuen Ondarruko idazleak marraztutako New Yorkez: kultur aniztasuna, inspirazio etengabea eta giro akademiko eta literario aparta. Kirmenek bertako unibertsitateetan irakasten du eta, aldi berean, idazteko eta bere proiektuak garatzeko denbora eskaintzen diote.

Hala ere, dena ez da urrea: garbi mintzatu zen ere hiriaren gogortasunaz. Alokairuak eta bizitzaren kostuak ikaragarriak dira, eta eguneroko erritmoa estresagarria izan daiteke. New Yorkek ez du barkatzen, baina hazten laguntzen du eta, horren ildora, Kirmenek aitortu zuen lo egiten ez duen hirian bizitzeak bere idazle trebetasuna eta kalitatea hobetu duela. Horretaz aparte, hiriaren benetako altxorra bere jendea da, kaleko newyorktarrak: zintzoak, adeitsuak eta laguntzeko prest daudenak. Horrek ematen dio arima hiriari, eta idazleak hori transmititu zuen pasioz.

Amaitzeko, plazer handia izan zen 'Maiatza' poema errezitatzen entzutea, solasaldiaren momenturik hunkigarriena eta ederrena. Euskaraz idatzitako obra horrek 'The New Yorker' aldizkariaren mendeurreneko antologia dotorean sartu da, euskal literatura mundu mailan kokatuz. Poema horrek, Ondarruko eta bere gaztaroko oroitzapenak uztartuz, gaur egungo iluntasunaren aurkako argia dirudi.

Kirmenek erakutsi zigun New York ez dela soilik amets fabrika, baizik eta kontrasteen hiria: gogorra, baina gizatiarra. Eta hori da literatura: errealitatea hitzetan biluztea.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El Gorbea dice adiós a Xabi, el presidente del club de montaña de Areatza fallecido a los 43 años
  2. 2

    Las 49 ciudades a las que se podrá volar desde el aeropuerto de Bilbao este invierno
  3. 3

    Las memorias póstumas de Virginia Giuffre, un relato escalofriante de los presuntos abusos del príncipe Andrés y del círculo de Epstein
  4. 4 Las siete mujeres vascas que se cuelan entre las 100 más influyentes del país en la lista Forbes
  5. 5 El municipio vasco que se quedará sin Cabalgata de Reyes por primera vez en 25 años
  6. 6

    Vecinos de Amezola organizan patrullas nocturnas ante la ola de vandalismo
  7. 7

    Entre bisturís y piedras de 100 kilos, la cirujana harrijasotzaile que se ha proclamado campeona de Euskadi
  8. 8 Intentan frenar la difusión de fotos de las presuntas acosadoras de la niña que se suicidó en Sevilla
  9. 9

    El hotel Indautxu cierra su venta y pasa a manos de la mayor cadena española
  10. 10

    Tomo XXII, página 6.899: el mail que pone contra las cuerdas a la mujer de Sánchez

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Kirmen Uribe eta New Yorkeko argi-ilunak

Kirmen Uribe eta New Yorkeko argi-ilunak