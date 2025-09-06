El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio
BOSaren kontzertua Zaballan pasa den hilabetean. BOS
Maldan behera

Kartzelako kontzertuak

Miguel Aizpuru

Miguel Aizpuru

Larunbata, 6 iraila 2025, 20:31

Johnny Cashen ahots sakonak eta bere gitarraren doinuak Folsom eta San Quentin kartzeletako hormen artean oihartzuna egin zutenetik, kartzelako kontzertuek zeozer berezia dutela esan daiteke. Estatu Batuetan 1950eko hamarkadan hasitako fenomeno honek musika eta askatasunaren sinbologia uztartzea lortu zuen, presoentzat eta gizartearentzat mezu indartsua utziz: kultura guztiontzat da, baita kartzelan daudenentzat ere. Orain, pasa den hilabetean Bilbao Orkestra Sinfonikoak (BOS) Arabako Zaballa kartzelan egindako emanaldiaren harira, tradizio hau berpiztu egin da gurean, eta argi utzi du musika tresna baliotsua dela gizarteratzea sustatzeko.

Zaballako kontzertuak, BOS-en eskutik, ez zuen soilik musika klasikoaren edertasuna eraman presoengana, baizik eta haien egunerokotasun grisetik ihes egiteko aukera eman zien. Musika klasikoaren nota bakoitzak mugak eta hormak apurtu zituen. Presoek adierazi zuten emozioz eta ilusioz bizi izan zutela emanaldia, eta hori ez da gutxi: musika ez da soilik entretenimendua, baizik eta barrura begiratzeko, sentimenduak askatzeko eta gizatasuna berreskuratzeko bidea. Kultura, azken finean, gizaki ororen eskubidea da, eta Zaballako esperientziak erakutsi du musika klasikoak, sarri eliteentzako gordeta dagoela pentsatzen den arren, denon bihotzak ukitzeko gaitasuna duela.

Ekimen honek, gainera, gizarteratzearen aldeko apustu garbia dakar. Kartzelak ez dira soilik zigor-lekuak; gizartera itzultzeko prestatzeko espazioak ere izan behar dira. Kontzertu hauek, presoek gizartearekin lotura sentitzea ahalbidetzen dute, eta haien autoestimua eta motibazioa indartzen dituzte. Hala ere, ekimen hauek ez dira nahikoa ohikoak. Zaballako kontzertua salbuespena da, eta ez luke hala izan behar. Espero dezagun etorkizunean halako ekitaldi gehiago ikustea. Kultura denontzako da, eta musika kartzeletara eramatea ez da soilik ekitaldi artistiko bat, baizik eta gizarteratze eta gizatasunerako bide bat ere bada.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Prohíben subir a una mujer con un bebé de 12 meses en un autobús Bilbao-San Sebastián con asientos vacíos
  2. 2

    El aeropuerto elimina dos carriles en la zona de Llegadas para obligar a pagar por aparcar
  3. 3 La historia más exitosa del negocio en el deporte: la familia que se hizo multimillonaria con un billete de 50 euros
  4. 4 Sylvan Adams, propietario del Israel Premier Tech: «Euskadi es un bastión de activistas de extrema izquierda y separatistas»
  5. 5 Rocío Flores vuelve a Telecinco: «Mi madre me ha destrozado la vida, pero es mi madre»
  6. 6

    «Que millones de infartados dejen de tomar betabloqueantes es una revolución mundial»
  7. 7

    Un autobús se queda encajado en un túnel en Getxo
  8. 8

    Alarma en la Fiscalía por los menores tutelados víctimas de agresiones sexuales
  9. 9

    La gran noche de Uri Geller
  10. 10

    Condenan por fraude a un cirujano de Reino Unido al que le amputaron las piernas para satisfacer su interés sexual

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Kartzelako kontzertuak

Kartzelako kontzertuak