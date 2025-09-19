Loraldia Plaza berriro itzuliko da Zaratamo eta Arrigorriagara
'Marea Gora' lelopean, 4. edizioa urriaren 17tik 26ra ospatuko da, diziplina anitzeko egitarau bizi batekin
Ostirala, 19 iraila 2025, 10:42
Laugarren urtez jarraian, Loraldia Plaza Zaratamo-Arrigorriaga jaialdiak 'Marea Gora' lelopean euskal kulturaren indarra eta aniztasuna ospatuko ditu urriaren 17tik 26ra. Gabriel Arestik amestutako «itsaso urdin eta zabal» horri keinu eginez, astearte honetan aurkeztutako jaialdia bi udalerrietan errotutako ezinbesteko hitzordu gisa finkatu da, sormen garaikidearen epizentro bihurtuz.
Antolatzaileen arabera, laugarren edizio honekin, «euskarazko sorkuntza artistikoa zabaldu eta kultur transmisioa aktiboki sustatzea» bilatzen da. «Jaialdia erabat finkatuta dagoen honetan, gure balio nagusietako bat diziplina ezberdinen arteko fusioa da, publikoari esperientzia bakarrak eta berritzaileak eskainiz». Era berean, programazioak «zubiak eraikitzen ditu belaunaldien artean, ibilbide luzeko artista sagaratuak eta talentu berriak eszenatoki berean elkartuz. Batasun honek gure kulturaren iragana ohoratzen du, oraina ospatzen du eta, batez ere, etorkizun sortzaile eta bizi bat bermatzen du». Loraldia Plaza, gainera, kultur topagune bat baino gehiago da, herriko bizitzan eta ekonomian eragin zuzena duen motorra.
Tradizioa eta abangoardia
Egitarauari dagokionez, aurtengo edizioak denetariko publikoarentzat diseinatutako egitarau oparoa dakar, non tradizioa eta abangoardia elkarren eskutik doazen.
Musika eta memoria izango dira ardatz nagusietako bat. Batetik, 'Itoiz Udako Sesioak' dokumentalaren emanaldiarekin euskal musikaren historiaren mugarri bat gogoratuko dute bertaratutakoek, Juan Carlos Pérez taldeko liderrarekin solasaldi bat barne. Bestetik, Ruper Ordorikak, euskal kantagintzaren erreferente ukaezinak, bere lanik intimistena aurkeztuko du 'Bakarka II' kontzertu akustikoarekin.
Dantzak eta fusioak ere muga artistikoak gaindituko dituzte. Meñakoz Dantza Taldeak suaren inguruan eraikitako ikuskizun zirraragarria eskainiko du. Eta 'Arima' proposamenak flamenkoaren grina eta txalapartaren erritmo sendoa batuko ditu, kulturarteko elkarrizketa hunkigarri batean.
Teatroak eta berrikuntzak ere izango dute beren lekua. Eszenatokian 'Ai gure juaneteak' lanean Mikel Laboa handiaren unibertsoa berrinterpretatuko da ikuspegi garaikide batetik. Eta 'Hitzaurrea' esperientzia digitalak kalea hartuko du, mugikorra eta entzungailuak erabiliz, parte-hartzaileak bi herrietako kaleetan barrena ibilbide interaktibo eta poetiko batean murgilduko baitira.
Jaialdiari amaiera ezin hobea emateko, zentzumenak piztuko dituen ekitaldi berezi bat antolatu da: Morau eta Beñardo Goietxe musikarien doinuek bat egingo dute El Mozo Wines upategiko ardoen dastaketarekin. «Kultura, lurra eta gozamena elkartuko dituen topaketa da hau», diote.
