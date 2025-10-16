«Kartel infinituak» eta eslogan berri bat, Durangoko Azokaren 60. ediziorako
Aurkezpen ekitaldian, antolatzaileek aurreratu dute Azokak 'Kulturaren Jaialdia' lerroburua erabiliko duela aurrerantzean
Osteguna, 16 urria 2025, 15:25
Bi hilabete baino gutxiago falta direnean Durangoko Azokak bere 60. edizioko ateak irekitzeko, abenduaren 5etik 8ra ospatuko den jaialdiaren mezua eta iruditegia aurkezteko ekitaldia antolatu dute ostegun honetan udalerri bizkaitarreko Landako Gunean. Beñat Gaztelurrutia Gerediaga elkarteko koordinatzaileak gidatutako aurkezpenean, antolatzaileek jakinarazi dute urtero lelo berri bat erabili beharrean, hemendik aurrera Durangoko Azokak 'Kulturaren Jaialdia' eslogana eramango duela, hainbat kultur adierazpen, tokiko euskarazko sorkuntza eta artistak eta jarraitzaileak batzen dituela erakusteko. Halaber, «unibertso bisual oso bat» aurkeztu dute. Izan ere, aurten «Azokak ez du kartel bakarra izango, guztiak baizik», Iratxe Reparaz egileak azaldu duen bezala.
Hirurogeigarren edizio honetan gertatuko denaren zertzelada txikiak eman aurretik, «euskal kultura sustatzeko lan handia egin zuen» eta uztailean hil zen Izaskun Ellakuriaga Bustinza Gerediaga Elkarteko kide historikoaren ibilbidea gogoratu dute. «Faltan botako zaitugu», esan dute. Omenaldi horren ondoren, ziurtatu dute «ospakizun handietan indarra galdu ordez, honaino ekarri gaituen egiteko moduaren bideari eutsiko» diotela, «berrikuntzak sartuz, egokitzen eta hobetzen jarraitzeko». Horrela, «Palestinako herria ere oso gogoan izango dugu, aurrerago jakinaraziko ditugun hainbat ekimenekin, eta ikasle goiza abenduaren 5a izango dela aurreratu dezakegu».
Gaur aurkeztutako unibertso bisualaren xehetasunei dagokienez, diziplina anitzeko arte zuzendaria den Iratxe Reparaz artistak azaldu du «dena 60 zenbakiarekin hasi» zela. «Marrazten ari nintzela, konturatu nintzen ez zela soilik zenbaki bat, ibilbide bat baizik. Hortik abiatu zen ideia osoa, izan ere, Azoka bera ere hori da: egin duguna, egiten duguna eta oraindik egiteko duguna», esan du. Ildo horretan, nabarmendu nahi izan du «ez dela lerro zuzena, ezta forma itxia ere. Kurbatzen da, bihurguneak ditu eta etengabe aldatzen da. Horregatik erabaki genuen aurten kartel infinituak egotea eta ez bakarra», esan du, kartel horiek guztiek Azokaren «energia librea eta jai giroa» islatzen dutela azaldu ondoren.
'Kulturaren Jaialdia'ren berrikuntzak azaltzen joateko lehen hartu-eman honetan, erakundeetako ordezkariek ere hartu dute hitza, eta Durango euskal kulturaren epizentro gisa nabarmendu dute. Alde batetik, Mireia Elkoroiribe alkateak eskerrak eman dizkie herria «euskararen eta kulturaren zaleentzat topagune garrantzitsuena izatea eta kultur plaza bihurtzea» ahalbidetzen duten pertsona eta erakunde guztiei. Isaac Amezaga Bizkaiko Foru Aldundiko Euskara zuzendariak, bere aldetik, azpimarratu du «gure kultura, sustraiak eta nortasuna babestu eta partekatu nahi ditugula, baita gure hizkuntzari merezi duen bultzada eman nahi diogula ere». Eta Andoni Iturbe Eusko Jaurlaritzako Kultura sailburuordeak «Azoka posible egiten duen elkarlanari» balioa eman eta «euskarak gure gizartean duen garrantzia» nabarmendu nahi izan ditu.