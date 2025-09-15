Crawford boxeolaria hiru pisutan nagusi, 'Canelo' menderatu ondoren
Garaipenaren ostean, Terence Crawfordek historiako bi dibisiotan 'txapeldun ukaezin' titulua lortu duen boxeolari bakarra izatea lortu du. Horrek esan nahi du WBA, WBC, IBF eta WBO gerrikoak aldi berean bildu dituela kategoria horietan
Astelehena, 15 iraila 2025, 10:33
Ezagutzen dutenek diote Terence Crawford oso gizon «leiala» dela. Profesionaltasunera igaro ondoren, taldez eta hiriz aldatzeko eskaintza asko egin zizkioten, dirudienez, Omahan, Nebraskan (AEB), ezingo zuelako maila gorenera iritsi, hiri horrek 'ez baitu' boxeoan elitea lortzeko beharrezko baliabiderik. Bada, igande honetan boxeoko 'establishment'ari erakutsi zion asmatu egin zuela kaleetatik atera zuen taldearekin bere auzoan geratzeko erabakiarekin: historia egin zuen Las Vegaseko Allegiant Stadiumeko 16 soken artean, Saúl 'Canelo' Alvarezi sendo irabazi eta pisu superertaineko txapeldun titulua (76 kilo) kendu ondoren. Gainera, historiako bi kategoriatan 'txapeldun eztabaidaezin' titulua lortu duen boxeolari bakarrean bihurtu da, WBA, WBC, IBF eta WBO gerrikoak bi maila horietan aldi berean bildu ostean.
Estatubatuarrak borroka ezin hobea planteatu zuen, bere pisu-kategoria baino bi maila gorago (kontuan izan zein zaila den hori, orain arte, gehienez, 69,853 kilotan borrokatu baitzuen, eta oraingoan, berriz, 76 kilotan). Dana Whitek sustatutako borrokaldiak iraun zuen 12 roundetan anguluak aldatu zituen kolpatzeko, bere eskuineko jab bizkorrarekin etengabe jo zuen eta sartzeko eta irteteko duen gaitasuna behar bezala erabili zuen. Lehen roundetan izan ezik, non borroka berdinduta egon zen, 'Bud' ezizenaz ezaguna den estatubatuarrak inteligentziaz eta 'Canelo'ri motel itxura eman zion erritmo bizkorraz menderatu zuen borroka. Mexikarrak ukabilkada indartsu bat jotzen bazuen, Crawfordek lau kolpeko konbinazio bat botatzen zuen, aztekari min eginez. Beraz, beste behin ere, frogatuta geratu zen abiadura indarra baino garrantzitsuagoa dela.
Tiro bat buruan
Kontua da 'Bud'ek ez duela inoiz merezitako errekonozimendurik izan, welter eta superwelter pisuetako 42 garaipeneko errekorra (31 KO) eta porrotik jaso ez duen arren. 2008an egin zuen debuta profesionaletan, eta bere abiadurak, aurkariengana egokitzeko gaitasunak, esfortzu nekaezinak eta ezker zein eskuin posizioan duen talentu handiak (Las Vegasen eskuin hankarekin aurrean borrokatu zuen ) aurretik jarri zitzaion guztia irabaztera eraman zuten.
Zazpi urterekin hasi zen bere historia kirolean (orain 37 ditu) bere auzoko gimnasio batean, zehazki Omahako Iparraldeko CW Boxeo Klubean, non Midge Minorrek gidatu zuen. Bere entrenatzaileak haurrak gonbidatzen zituen kaleko bizitza gogorreko ezbeharretatik libratzeko, eta berehala aurkitu zuen Terencen pugilismorako talentu berezia zuen gazte bat. Netflixek 'Canelo'ren aurkako borroka sustatzeko egindako dokumentalean kontatzen duen bezala, profesional gisa debuta egin bezain pronto bere ibilbidea amaitzear egon zen. «2008an tiro bat eman zidaten buruan, nire autoan aparkatuta nengoela», kontatzen du. Zorionez, balak ez zion burua zulatu... Izan ere, bitxia da pentsatzea zentimetro pare bati esker Errol Spence Jr., David Avanesyan, Shawn Porter, Kell Brook, Amir Khan... bezalako borrokalariekin historia egiten ikusi ahal izan dugula. Eta nola ez, baita bere azken biktimaren aurka ere: Saul 'Canelo' Álvarez.
