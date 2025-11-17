Zisjordaniaren mugak
Astelehena, 17 azaroa 2025, 15:27
Azken hilabeteetan Palestinan bizitako tragediak berriz ere erdigunean jarri du Zisjordania, urte luzez bigarren planoan geratu bada ere. Lurralde hau, Israelek 1967tik okupatua, eguneroko tentsio militarrean bizi da. Palestinar gehienak hiri handietan bizi badira ere, euren eguneroko bizitza muga militarrek, kontrolguneek eta mapa gero eta zatituago batek baldintzatzen dute. Zisjordania izan behar zen etorkizuneko estatu palestinarraren oinarria, baina gaur egungo errealitatea bestelakoa da: okupazio sakondua eta autogobernu gero eta mugatuagoa.
Egoera politikoa nabarmen ahuldu da urteekin. Zisjordaniako lidergoa erakunde autonomo palestinarraren esku dago oraindik, baina herritar askok gero eta konfiantza gutxiago dute haren zilegitasunean, ia bi hamarkada daramatzalako hauteskunderik egin gabe eta instituzioak geldirik. Horri gehitu behar zaio Gazaren eta Zisjordaniaren arteko banaketa politiko sakona, bi lurraldeen arteko koordinazioa eta ahots bakarra ia ezinezko bihurtzen dituena.
Izan ere, Gaza eta Zisjordaniaren arteko aldea gero eta nabarmenagoa da. Gaza hondamendi humanitario eta militarrean itota dagoen bitartean, Zisjordania kolapso ekonomiko eta sozial baten atarian dago. Azken gertakariek egoera nabarmen gogortu dute Zisjordanian ere: lan-baimenen murrizketek, kontrol militarren ugaritzeak eta itxialdiek ekonomiari kolpe zuzena eman diote, langabezia eta pobrezia igoaraziz. Bombardaketarik ez bada ere, Zisjordaniako herritarrak gero eta segurtasun, ziurgabetasun eta muga handiagoekin bizi dira bere egunerokoan.
Israelek eta Zisjordaniako agintariek ere harreman konplexua dute: praktikan, elkarren beharra dute eguneroko administrazioa hondoratu ez dadin, baina politikan ez dago inolako hurbiltasunik. Israelgo egungo gobernua inoizko eskuindarrena da, eta ez du elkarrizketa politikoa bultzatzeko interesik. Izan ere, kolonien hedapena bultzatzen du eta lurraldearen kontrola areagotzen du. Zisjordaniako agintariek nazioarteko laguntza bilatzen dute presio diplomatikoa handitzeko, baina ez da aldaketa nabarmenik ikusten eta okupazioaren egiturak sendotzen jarraitzen du.
Kolonien hedapena da egoeraren gune gatazkatsuenetako bat. Israelek errepide bereziak, kontrol gune gehiago eta presentzia militar gehiago ezarri ditu Zisjordaniako kolonia juduak babesteko. Horrek lurraldearen zatitzea areagotzen du, eta palestinarren bizitza mugatzeaz gain, indarkeria ere areagotu du: kolonoen talde armatuen erasoak ohiko bihurtu dira, eta hainbat herri txiki hustu egin dira mehatxu eta erasoengatik. Nazioarteak salatzen badu ere, ez da ikusten joera hori gelditzeko borondaterik.
Etorkizuna, beraz, ez dago argi. Litekeena da gaur egungo egoera luzatzea: kontrol militarra, autonomia mugatua eta tentsio iraunkorra. Badaude Zisjordaniaren zatiak formalki bereganatzearen aldeko ahotsak ere Israelgo politikaren barruan, eta, era berean, arriskua dago barne krisia pizteko bertako agintari nagusiaren aroa amaitzen denean. Gaur egun ez dago inolako elkarrizketa politikorik, eta lurraldeak gatazka luze baten erdian jarraitzen du, inolako itxaropenik gabe Trumpek proposatutako planak egoera hobetu edo benetako irtenbiderik ekarriko duenik.