Toni Blair, elkarrizketa batean. E.C.
Ibili munduan

Toni Blairren itzulera

Félix Montero

Félix Montero

Osteguna, 2 urria 2025, 09:04

Baztertuta zegoen, inork ez zuen kontuan hartzen, eta bere itzulera ezusteko handia izan da askorentzat. Tony Blair, 1997 eta 2007 urteen artean Erresuma Batuko lehen ministro laborista izandakoa, Gazako etorkizuneko pertsonaia garrantzitsu gisa agertu da berriro. Urteetako isilunearen ostean, lehen ministro ohia Trumpen planarekin lotuta agertu da. Bere itzulerak erakusten du potentzia handiek Ekialde Hurbila kanpotik kudeatu beharreko lurralde gisa ikusten dutela oraindik, nahiz eta azken urteotan proposatutako irtenbide guztiek agerian utzi duten ez dutela eraginkortasunik.

Maiatzaren amaieran, Tony Blair Institutuak inkesta bat argitaratu zuen 1.400 palestinar baino gehiagoren artean. Emaitza argia izan zen: gazatarren %4k bakarrik nahi zuten Hamasek gobernuan jarraitzea. Bostetik lauk erakunde islamista jo zuten egoeraren arduradun nagusitzat. %35ak nahiago zuen boterea Palestinako Aginte Nazionalari itzuli, eta %27k nazioarteko koalizio baten erantzukizuna behin-behinean bere gain hartzea. Datu horiek erakusten dute Hamasen aurkako oposizioa eta kanpoko irtenbideei nolabaiteko irekiera, baina baita herritarren nekea eta zatitasuna ere.

Trumpek argitaratutako planak 'Nazioarteko Aldi Baterako Agintaritza'ri egiten dio erreferentzia, Gazaren kudeaketaz arduratuko litzatekeena epe mugatu batean, boterea palestinarren eskuetara itzuli aurretik. Teorian, egonkortasunerako zubia dirudi. Praktikan, ordea, mozorrotutako okupazio bihurtzea da arriskua, are gehiago plana idatzi dutenek interes ekonomikoa dutenean Gaza resort erraldoi bihurtzeko asmoarekin. Esperientziak erakusten du «aldi baterako» administrazio horiek sarritan luzatzen direla, eta epeak ez direla ia inoiz betetzen. Gazan, non kanpoko inposizioekiko mesfidantza izugarria den, horrelako urrats batek legitimitatea gal dezake hasieratik. Eta Blairren presentziak, Irakeko gerrari lotutako irudia mantentzen duen politikaria izanik, mesfidantza hori biderkatu egiten du.

Bere itzulerak eredu baten baieztapena erakusten du. Palestinarren lidergo berrituaren aldeko apustua egin beharrean, tokiko erakunde finkatuei lehentasuna emanez, kanpotik administratutako eredu baten aldeko apustua egin da berriro. Logika ezaguna errepikatzen da horrela: gatazka kudeatzea, baina ez konpontzea segurtasunaren izenean.

Eta, azkenik, egoera hau benetako zaplaztekoa da Keir Starmer lehen ministro britainiarrarentzat. Blairren itzulerak Alderdi Laboristaren barruko tentsioak berpizten ditu eta Iraken hartutako erabakien oroitzapen politikoa ekar dezake, ezkerrak inoiz barkatuko ez dituenak. Gainera, nazioarteko eszenatoki horretan, Starmerren Washingtonekiko hurbiltasuna agerian geratzen da, eta horrek galderak eta mesfidantza sor ditzake herritarren artean, eskuin muturra inkesta guztietan irabazle agertzen den unean.

