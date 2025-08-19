El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio
AsteRkaria

Zure gorputza eta beste kontinente batzuk

Aster Navas

Aster Navas

Asteartea, 19 abuztua 2025, 00:41

Pasa den asteazkeneko 'First Dates' saioan, Murtziako mutiko batek –sardexka zailtasunez erabiltzen zuelarik– bere karpoko tunelaz hitz egin zion Alicanteko neska bati: «Tengo hecho puré el túnel carpiano». Antza denez, denok dugu halako bat besoan: pasabide estu bat, noizean behin estutu eta eragozpenak sortzen dizkiguna.

Nabigatzaileek –Martin Behaim– mundua kartografiatu bitartean, medikuek –Migeul Servet– gorputza kartografiatzen zuten. Paralelismo horrek bi arloetan hitz antzekoak erabiltzea ekarri zuen. Ziurta gaitezen AAren laguntzaz:

Hementxe, barruan, karpoko tunela eskumuturrean –karpoan– dagoen egitura anatomiko estua da; nerbio medianoa eta hainbat tendoik bertatik igarotzen dute. Tunel hori karpoko hezurrek (azpialdean) eta ligamentu karpiano transbertsalak (goialdean) osatzen dute. Irudikatuz, karpoko tunela zubi baten azpiko pasabide estu baten antzekoa da: zubiaren azpitik zuntzak eta harien antzeko egiturak igarotzen dira. Han, kanpoan, Eurotunela dago: Manxa Kanala zeharkatzen duen itsaspeko tunela, 1994an irekitakoa. Trenbide-tunela da, eta bidaiarien garraioaz gain, ibilgailu pribatuen eta kamioien garraioa ere ahalbidetzen du.

Hemen, barnean, pelbis-zorua da pelbisaren behealdean kokatzen den gihar, lotailu eta ehun konektiboen multzoa. Barrunbe pelbikoko organoei euskarria ematen die. Han, Costa Rican, zoru hezea edo lur limosoa bereizten da: limo proportzio handiko lurzorua da, partikula oso finak dituen sedimentu emankorra, ura eta nutrienteak ondo atxikitzeko gai dena.

Atlas mendikatea Erdialdeko eta Hego Amerikako mendikate handiena dela esaten da batzuetan, baina benetan Afrika iparraldean dago, Sahara basamortutik ipar-mendebalderantz. Zehazki, Marokotik Tunisiaraino hedatzen da, Mediterraneo itsasoaren eta Atlantiko Ozeanoaren artean. Hementxe, Atlas hezurra edo atlas ornoa –euskaraz lehen zerbikal-orno– da bizkarrezurraren lehen orno zerbikala, garezurraren oinarrian, burmuin-hezurraren azpian kokatua. Izenak latinetik datoz, eta horren atzean greziar mitologiako Atlas erraldoia dago, lurra -eta kasu honetan, burua- eusten zuena.

Bertan, sudur-hobiak sudur-trenkadak bereizten dituen bi barrunbe dira, ahoaren gainean, buruan kokatuak. Arnas aparatuaren lehen atala osatzen dute, airearen sarrera eta irteera egokituz. Usaimena ere bertan kokatzen da. Han, Ozeano Barean, Marianetako itsas hobia dago, Mariana uharteetatik 200 kilometro ekialdera: Lurreko fosa ozeaniko sakonena da.

Aitzulo pasabide irekia eskaintzen duen harpe edo leize ikusgarri bat da, Oñatin kokatua, Araotz haranaren muturrean. Anatomian, betzulo edo begi-zulo begiak kokatzen diren barrunbeetako bakoitza da. Zugarramurdiko barrunbea, ahoa, urdaila, bihotza… denak dira barrunbeak.

Aralargo gandorra eta iliako gandorra… Gorputza, bakoitza bere aldetik, kontinente bat da; leihotik ikusten dudan hondartza kontinentez beterik dago. Hau da zorabioa...

Neskak karpoko tunela txarto daukan tipoari arretaz begiratu zion, erliebezko mapa baten aurrean balego bezala. Alicanteko neskak ez zuela bigarren zitarik nahi adierazi zuen, eta Murtziako mutilak ere ez zuela errepikatzeko asmorik. Banandu ziren kontinenteek egiten duten bezala: mantso, zaratarik gabe, baina ziurtasun geologikoarekin –elkar ez zutela gehiago ukituko.

En fin.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Más de 740.000 vascos pagarán 120 millones por no ajustar la subida de precios al IRPF
  2. 2

    Así fue la primera noche de Aste Nagusia en urgencias de Basurto: «Vienen más por golpes que por borracheras»
  3. 3 11 arrestos y 60 denuncias en la segunda noche de Aste Nagusia
  4. 4

    Un reventón térmico obliga a desalojar las playas de Granada y a rescatar a siete personas a la deriva
  5. 5

    Mil kilómetros durante veinte años para recordar a su hijo asesinado por ETA
  6. 6 La influencer vizcaína Andrea Sesma anuncia la muerte de su padre con un emotivo mensaje
  7. 7 Una persona resulta herida en un accidente entre un camión y un turismo en Zamudio
  8. 8

    La lección de la joven que se enfrentó a la enfermedad de Crohn en un parque de gimnasia
  9. 9 Una pareja provoca un escándalo en un vuelo a Alicante tras emborracharse y mantener relaciones sexuales a bordo
  10. 10

    Ourense, Cáceres, León y Zamora arden sin control: desalojan una docena de pueblos en el lago de Sanabria

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Zure gorputza eta beste kontinente batzuk

Zure gorputza eta beste kontinente batzuk