El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio
Territorios

Ahizpatasuna zer den

Arantxa Urretabizkaia

Arantxa Urretabizkaia

Larunbata, 18 urria 2025, 00:37

Comenta

Hitz ezaguna da 'anaitasuna', euskara ez dakiten askorentzat ere bai, frontoi bat, kirol talde bat, elkarte bat. Ezaguna eta zaharra. Ez hain ezaguna eta ez hain zaharra, 'ahizpatasuna'. Lerrook idazteko erabiltzen dudan sistemak akatsa dela esaten dit, gorriz azpimarratua.

'Ahizpatasuna' hitz ezin jatorragoa da, anaitasuna bezain jatorra, edonork ulertzeko modukoa. Emakumeon arteko elkar babesa adierazten du, emakumeon arteko elkartasun sareak adierazten ditu. Hitz jatorra izateaz gain, funtsezkoa ere bada feminismoan, duela hamarraldi gutxi erabiltzen bada ere.

Betidanik aipatu izan da eta oraindik sarritan entzuten da emakumeok elkarrekin lehian gaudela, elkarren aurkari garela, emakume baten etsai nagusia beste emakume bat dela. Pentsamolde horren ondorioz ez genuen emakumeon arteko elkartasuna adieraziko zuen hitzik.

Ahizpatasunak ez du esan nahi emakumeok modu automatikoan elkarren alde egiten dugunik, ez du esan nahi emakume batek egindako edo pentsatutako edozeren alde egon behar dugunik. Baina jakin badakizu emakume guztiok antzeko zapalkuntza jasaten dugula, batzuetan zuk nik baino gehiago, bestetan nik zuk baino gehiago, edozein zapalkuntzari kontra egiten duenarekin bat gatozela adierazten du.

Duela mende laurden jaso nuen nik oraindik ere min ematen didan lezioa, Hondarribian, Alardearen gatazkaren harira. Ahalegindu ginen desfilean parte hartzen berdintasunaren alde geundenok eta abiatu bezain laster emakumez osatutako hesi batek oztopatu zigun aurrerabidea. Han zeuden, adin guztietako emakume batzuk berdintasunaren kontra oihuka.

Handik aurrera, ordea, beste emakume askok, Euskal Herri osoan nahiz hemendik kanpo, ahizpatasuna zer den erakutsi digu. Agian askok ez zuen ondo ulertzen zertan ari ginen, baina ahizpatasunaren alde egin zuten eta dute. Eskerrik asko.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Así quedarían las pensiones mínimas en 2026
  2. 2

    Retenía a su madre de 84 años en un caserío de Bilbao entre basura y gatos muertos
  3. 3

    «No he venido a robar ni a saquear»: el alcalde de Sestao hace pública su última nómina para desmentir un bulo
  4. 4 «Me inmovilizaron con correas porque nadie podía quedarse conmigo en el hospital»
  5. 5

    El aterrador testimonio de una víctima de Epstein: «El príncipe Andrés acarició mis pies y lamió mis arcos»
  6. 6

    La buena hora de Eder Sarabia
  7. 7

    Las monjas del Sanatorio Bilbaíno estudian la venta o traspaso de su clínica de Indautxu
  8. 8

    Un vecino conflictivo: acusado del homicidio de un joven del Pagasarri y absuelto
  9. 9

    Sanidad apunta a los vascos que viven en otras regiones como otra clave del desfase
  10. 10

    Suspendido el juicio por el niño de 11 años que murió tras ser atropellado en Aulesti

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Ahizpatasuna zer den

Ahizpatasuna zer den