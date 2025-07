«¿Para mis vacaciones? Busco islas sin turistas»

Javier Barrera Sábado, 19 de julio 2025, 00:09 | Actualizado 00:36h. Comenta Compartir

Tiene ojos de holandesa, cara de holandesa, ánimo de holandesa y sonrisa de holandesa. Sophie Bruinsma, holandesa de Amsterdam, nació en septiembre de 1968. Estudió Educación Física y es profesora, pero nunca ha desempeñado este trabajo en una escuela porque desde los 18 años se dedicó a ver mundo mientras trabajaba. Ha trabajado en los Alpes como profesora de esquí y de monitora de deportes acuáticos en Biarritz, donde conserva muchos amigos de aquella época. Vuelve todos los años porque se mantiene la buena onda tipo surfista.

-Cuántas etapas distintas...

-Después de estar en los Alpes fui a vivir a Venezuela. Trabajé como profesora de buceo en Isla Margarita. Quise montar un centro acuático, pero la situación política cambió y al final lo hice en Curazao, las antiguas Antillas Holandesas. Fue el primer centro de buceo técnico en el Caribe. Pasé otros cuatro años allí. Luego fui mamá y quisimos mudarnos a Europa...

- ¿Por qué España y por qué La Herradura?

- Resulta que mi madre tenía una casa en La Herradura, en la Costa de Granada, perteneciente a Almuñécar, y fui a pasar un fin de semana. De repente, han sido 28 años.

- ¿Cuándo creó su empresa de deportes acuáticos y de aventura en el Mediterráneo español?

- Fundamos nuestro centro de actividades acuáticas hace dieciséis años. Mi vida estaba vinculada desde siempre al turismo y al deporte, así que me lancé de cabeza. Esta es mi vida y no me veo en una oficina. La empresa se llama 'Activ8you', que se pronuncia 'activeityu', que te actives en español. Es una creación de mi marido, Lorenzo Borjesson, nacido en La Herradura de padre sueco y madre italiana. Fueron los primeros guiris en La Herradura.

- ¿Cuál es el principal atractivo de La Herradura?

- Para mí es un pueblo auténtico de Andalucía porque su entorno no está tan urbanizado. Es un poquito salvaje con el paraje natural de Maro Cerro Gordo. Hay ríos, cascadas y barrancos. También mucha naturaleza y, además, junto a las montañas. Y hay muchos días de sol al año.

- ¿Y para tu negocio?

- Es genial. Tenemos de todo: ríos, Mediterráneo y Sierra Nevada. También hay muy buenas instalaciones como pistas deportivas, centro cívico, un pabellón deportivo, y la infraestructura turística.

- ¿En qué consisten las actividades que organizan?

- Tenemos muchísimas distintas. Trabajamos todo el año. Alquilamos tablas de paddle surf, neoprenos, kayaks o piraguas. Luego tenemos una sección que es la excursión de kayak y snorkel. En Trip Advisor somos los números uno en Andalucía y terceros en España por la calidad. También hacemos rutas en kayak por la costa y trepamos por los acantilados y se puede hacer rappel. Y tenemos campamentos para peques de 3 a 16 años en Semana Santa y verano, con una media de 65 chavales por día. Todos los monitores están graduados en Educación Física. Estoy muy orgullosa de lo que hemos montado.

- ¿Hay que estar en forma?

- No. Cualquier persona que quiera hacer alguna de las actividades se adapta para que la disfrute.

- ¿Qué parte está de moda, cuál es deporte y cuál es simplemente vacaciones?

- Hay un poco de todo, pero está claro que lo que más gusta es la actividad combinada de kayak con snorkeling.

- ¿Con qué disfrutan más los turistas? Piraguas, paddle, aventuras, rutas…

- En verano los que más disfrutan son los padres que dejan a los niños en el campamento toda la mañana y se van de ruta con las piraguas por toda la costa. Pueden bucear, saltar, nadar. Les encanta (y se ríe).

- ¿Y la procedencia de sus clientes?

- Estados Unidos, Inglaterra, España, Alemania, Holanda, Francia e Italia. Pero también de Polonia y Croacia. Se apunta mucha gente que llega en cruceros a los puertos de Málaga, pillan un Uber y vienen a visitarnos. Son clientes con dinero, por eso hablamos sus idiomas y nuestro servicio es profesional y con altas condiciones higiénicas y sanitarias. Nuestro éxito es el equipo que hemos formado.

- ¿Cómo recomendaría los deportes del mar a nuestros lectores?

- Aguas cristalinas, muy buen acceso desde nuestro kiosco en la playa hasta el paraje natural de Cerro Gordo, no más de media hora remando. Y nuestro servicio y el material, que es 'top', es nuevo y está muy limpio.

- ¿Dónde te irías de vacaciones?

- ¿Para mis vacaciones? Como trabajo siete u ocho meses en La Herradura busco islas desiertas sin turistas y donde no hay nada que hacer. Un ejemplo, Sao Tomé y Príncipe, en el Golfo de Guinea. No hay ni carreteras. Este año pienso volver con mi marido.