'Slugging', lo último en cosmética facial coreana que causa furor entre las adolescentes

El mundo de la cosmética siempre tiene un ojo puesto en Corea del Sur, cómo no. Esas pieles de porcelana son la envidia de medio ... mundo y cualquier rutina que introducen las mujeres coreanas en su cuidado facial es copiada y reproducida de inmediato en todas las redes sociales. La última tendencia que se ha hecho viral es el 'slugging', una técnica de hidratación que consiste básicamente en untar el rostro con una crema muy densa, como la vaselina, para que la piel quede bien sellada y retenga la humedad.

El objetivo de este tratamiento, que se aplica como paso final de la rutina nocturna, es aportar luminosidad y un chute extra de hidratación a las pieles muy secas. Y este detalle es importante porque el 'slugging' está «absolutamente desaconsejado» en rostros grasos, mixtos o con tendencia al acné, como puede ser el de un adolescente. Pilar Gutiérrez, asesora técnica de la firma de cosmética Bruno Vassari, repasa los pros y contras de uno de los tratamientos de moda.

Antes de entrar en materia, la experta aclara que «se trata de una técnica que todos hemos usado en algún momento de manera inconsciente. Lo que ocurre es que ahora le han puesto un nombre que llama la atención y parece algo nuevo». La idea es cubrir todo el rostro «con una capa fina de una crema oclusiva no solo para aumentar la hidratación profunda de la piel sino también para potenciar la absorción de los activos utilizados previamente», apunta la experta.

La rutina, paso a paso

Los pasos de esta rutina son muy sencillos, pero es importante tener claras una serie de precauciones para no alterar el estado de nuestra piel. «Primero lavamos el rostro, después aplicamos nuestros productos de tratamiento convencionales y encima de ellos ponemos la vaselina o cualquier otra crema nutritiva muy grasa para sellar la piel. Esperamos un ratito prudencial para que el producto penetre bien y nos metemos en la cama. Ojo, porque no se trata de embadurnarse la cara con vaselina y dejar todo pringado sino simplemente aplicar la suficiente para cubrir todo el rostro. El efecto que conseguimos con esta técnica es como si le pusiéramos un papel film a la cara para evitar que todo lo que tiene dentro la piel salga al exterior. Es decir, la vaselina no aporta ningún principio activo, solo se usa como bloqueador», precisa Pilar Gutiérrez.

Incompatible con retinol y exfoliantes

Como una de las particularidades de esta técnica es reforzar la eficacia de los cosméticos usados durante la rutina de noche, resulta incompatible con retinoides y ácidos exfoliantes. «Estos principios activos ya tienen una capacidad de actuación sobre la piel muy importante de por sí, por lo que no es necesario potenciar todavía más su actividad. Si tenemos pensado hacer 'slugging' porque notamos nuestra piel muy seca, esa noche no debemos usar este tipo de cosméticos porque se nos puede irritar mucho la piel. Esta técnica solo es compatible con ingredientes destinados a hidratar, como el ácido hialurónico, o a reparar la función barrera de la piel», advierte la asesora técnica de la firma Bruno Vassari.

–¿Se puede hacer a diario o solo en ocasiones puntuales?

–Depende un poco del estado de nuestra piel. Imaginemos, por ejemplo, que tenemos una piel un poquito alterada porque nos hemos hecho un tratamiento estético invasivo, como podría ser una micropunción, una exfoliación química o algún tipo de terapia que altere su función barrera. En este caso, se podría pautar un 'slugging' durante varias noches seguidas para recuperar su aspecto habitual. Pero en una piel normal, que no tenga su función barrera comprometida y que simplemente queramos aumentar la hidratación, no estaría recomendado aplicarlo a diario. Un par de noches a la semana, tres a lo sumo, serían suficientes.

Queda claro que esta técnica no es para todos los días, pero tampoco para todas las edades. «Este tratamiento solo está recomendado para pieles adultas y maduras muy secas, sensibles o irritadas», insiste Pilar Gutiérrez.

–Sin embargo, son muchas las adolescentes y jóvenes que lo ven en redes sociales y después lo copian en casa.

–El 'slugging' es una técnica que hace lo que promete, lo que ocurre es que no funciona bien en todas las pieles ni en todas las circunstancias. Una piel joven no necesita este tipo de tratamientos, con que se aplique una crema hidratante normal a diario es más que suficiente. De hecho, podrían darse casos de brotes de acné derivados precisamente del uso de esta técnica en rostros grasos o mixtos. Las personas con una piel normal y equilibrada podrían utilizar esta técnica de forma ocasional cuando la noten un poco seca, pero no es algo necesario. El 'slugging' es un tratamiento muy encaminado a pieles maduras que realmente necesitan ese extra de hidratación. Además, se debe tener en cuenta que esta técnica de sellado exige una rutina de limpieza de la cara por la mañana un poco más exhaustiva.

–¿Por ejemplo?

–La podríamos hacer o bien con un limpiador oleoso o con los típicos geles que hacen un poquito de espuma en contacto con el agua. Aunque pueda parecer un contrasentido, el aceite es el ingrediente más efectivo para retirar otro aceite como la vaselina.