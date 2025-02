Estas son las medidas de la cocina perfecta... y realmente práctica

Carmen Barreiro Viernes, 7 de febrero 2025, 19:05 Comenta Compartir

La cocina es uno de los espacios más importantes de una casa, pero dar en el clavo con su distribución para que además de bonita resulte práctica no siempre es fácil. Porque una cosa es la cocina ideal que tenemos en la cabeza –una enorme, con una gran isla central como las que se ven en las series estadounidenses, muebles de diseño, frigorífico doble, rincón de desayuno...– y otra muy distinta lo que realmente podemos hacer con el espacio y el presupuesto del que disponemos.

Al margen del estilo de cada uno –que eso ya es muy personal–, existen unas medidas mínimas que se deben respetar en el diseño de la cocina para poder disfrutar de un espacio realmente funcional, en el que no tengas que cerrar la puerta de la nevera para poder abrir el horno o te choques con la esquina de la encimera cada vez que te vas a poner un café. Una de las distribuciones más demandadas en los últimos años consiste en derribar tabiques para que comparta espacio con el comedor y el salón. La buena noticia en este caso es que cualquier cocina se puede hacer abierta a la zona contigua independientemente del tamaño.

La isla... muy bonita, pero no siempre compensa

Es el sueño de muchos propietarios, pero no siempre se puede hacer o directamente no compensa por falta de espacio. «Si la cocina no es muy grande, mejor olvídate», aconseja la interiorista Natalia Zubizarreta. Las medidas mínimas para que este mueble sea realmente funcional son 1,20 metros de largo, 60 centímetros de ancho y al menos un metro libre en todo su perímetro. De lo contrario, resulta incómoda y se convierte en un estorbo. También resulta más práctico ponerle cajones en lugar de puertas. «En general, todos los muebles bajos funcionan mejor con cajones para no tener que agacharse», precisa la interiorista vizcaína.

Península como separador de ambientes

Una alternativa a la isla es colocar una península. En este caso, la recomendación de los expertos es que la distancia mínima entre este módulo y los elementos traseros sea de al menos 120 centímetros para poder abrir las puertas de ambos lados al mismo tiempo y trabajar en pareja sin molestarse uno al otro. La península también se puede utilizar como separador de ambientes en las cocinas abiertas.

El comedor, todo despejado alrededor de la mesa

Si la idea es poner el comedor dentro de la cocina, es importante que el tamaño de la mesa sea proporcional a la superficie de la estancia. Las redondas, por ejemplo, son perfectas para espacios pequeños. Eso sí, alrededor del mueble debe quedar un espacio libre de unos 80 centímetros como mínimo para que nos podamos levantar y sentar con comodidad, porque no hay nada más engorroso que tener que hacer malabares para poder levantarte de la mesa cada vez que necesitas algo.

A la hora de elegir el tamaño, también es aconsejable tener en cuenta que cada comensal necesita unos 60-70 centímetros para poder comer a gusto. Otra medida que suele causar dudas es la altura a la que se tiene que colgar la lámpara de techo. Los interioristas recomiendan que su parte más baja quede a unos 75 centímetros de la mesa.

Zona de almacenaje, trabajo y cocinado... en triángulo

Independientemente del tamaño de la cocina, es importante que las zonas de almacenamiento de comida (frigorífico, armarios...), preparación (encimera, fregadero...) y cocinado (fogones, horno...) se dispongan en forma de triángulo para poder movernos con mucha más agilidad y naturalidad por la estancia», añade la interiorista Cristina Larrumbe, autora del libro '101 trucos para decorar' (Ed. Lunwerg).

Los electrodomésticos, su orden sí que importa

La mayoría de los electrodomésticos tienen un ancho estándar de 60 centímetros por 60 de fondo. No obstante, existen en el mercado modelos algo más estrechos –normalmente de 45 centímetros– para que puedas adaptarlos a tus necesidades. Si tu cocina tiene los muebles en un único frente –el espacio mínimo requerido para que resulte práctica es de al menos 3,60 metros–, la distribución ideal de los elementos empezando desde la entrada sería la siguiente: «Normalmente, se coloca la nevera en una esquina; a continuación, se deja un espacio de encimera de 60 centímetros para el lavavajillas (también podría ser la lavadora); después, el fregadero; otro módulo de 60 centímetros para la lavadora (o el lavavajillas); un nuevo módulo de cajones o puerta y, finalmente, la zona de cocción con el horno. Es importante dejar un espacio al final de al menos 20 centímetros para cocinar con comodidad y que las sartenes no choquen con la pared», coinciden las expertas.