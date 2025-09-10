Las tiendas falsas inundan Facebook, TikTok e Instagram: así puedes reconocerlas

Las redes sociales surgieron como un lugar en el que interactuar con nuestros amigos, hacer otros nuevos o simplemente divertirse cotilleando los perfiles públicos de ... los demás. Con el tiempo, sin embargo, se han convertido en auténticas navajas suizas: albergan juegos, apartados de mensajería, páginas corporativas, grupos de conversación e incluso plataformas de compraventa. Estas últimas, las tiendas online, han llegado a convertirse en todo un quebradero de cabeza para los responsables de Facebook, Instagram, TikTok y compañía. Concretamente, aquellas de naturaleza fraudulenta, que cualquier usuario puede abrir para estafar a unos cuantos clientes y desaparecer sin dejar rastro.

«Me había enamorado de un bolso que no dejaba de aparecerme en anuncios de Instagram. Tras mucho buscar, encontré el modelo exacto en una tienda de Facebook. Hice el pedido y aún lo estoy esperando. Doy el dinero por perdido», cuenta Laura P., una malagueña de 43 años que ha sido víctima de una de esas falsas tiendas, que proliferan como setas.

Las estadísticas así lo indican: una investigación llevada a cabo por la firma CTM360 identificó recientemente más de 10.000 tiendas falsas en Facebook y TikTok creadas con el único propósito de difundir programas maliciosos ('malware'), robar criptomonedas o hacer caja con la venta de productos inexistentes y que, por tanto, nunca llegarán a tus manos si los compras. Y si los recibes, muchos de ellos son falsificaciones, sobre todo los cosméticos (un 65% de ellos no son 'buenos', según un estudio de 'Wich?'). Por detrás en el ranking de falsificaciones están las zapatillas deportivas y la ropa.

Ante la posibilidad de que nos roben o nos den gato por liebre, ¿cómo podemos detectar una tienda falsa en alguna de las mentadas plataformas? Mala suerte: no es imposible, pero algunas pistas nos pueden ayudar. La compañía de ciberseguridad ESET pide estar alerta ante aquellos comercios electrónicos que abusen de los mensajes apremiantes: si todas las publicaciones de una tienda de Instagram o Facebook contienen expresiones como 'solo por hoy', 'oferta limitada' o 'últimas unidades', lo más probable es que haya algo oscuro detrás.

Si te ha pasado, contacta con tu banco para informar de ello y cambiar alguna contraseña si procede

Por supuesto, también conviene revisar el perfil en el que está alojado el anuncio: si se ha creado recientemente, tiene pocos seguidores y un nombre genérico o extraño, mejor sospechar. «Un vendedor real suele hacer posteos de forma constante y frecuente –explican desde ESET–. Además, es bueno revisar si hay comentarios de otras personas (que sean reales, y no se trate solo de emojis o bots); y también si en foros o en reseñas de Google hay opiniones sobre esa tienda en cuestión». A este último respecto, es buena idea introducir el nombre de las tienda en un buscador seguido de las palabras 'estafa' o 'fraude' para comprobar si obtenemos algún resultado alarmante.

El experto en ciberseguridad Tomás Sierra apunta igualmente a los precios demasiado buenos para ser verdad («si son increíblemente bajos respecto a otras tiendas»), las erratas de redacción («conviene sospechar de las páginas con errores ortográficos o gramaticales»), las imágenes de baja calidad y la falta de información detallada sobre la política de devoluciones. Por esto mismo, se aconseja pagar únicamente con métodos que ofrezcan las suficientes garantías, evitando las transferencias. Las pasarelas de pago sin certificado de seguridad (cuya dirección web no comience con 'https://') deben descartarse al momento.

Recomendaciones específicas

Más allá de lo comentado, si nos disponemos a comprar algo por Facebook, haremos bien en comprobar la sección 'Información' de la página que lo oferte. Ahí buscaremos tanto una dirección física como un número de teléfono (o el enlace a una página web ajena a la red social) que nos permita confirmar la autenticidad del vendedor.

Dentro de Instagram permaneceremos atentos a los perfiles que suplantan a las grandes marcas: ¿tiene el perfil de marras una verificación azul? ¿Etiqueta en sus publicaciones a marcas, tiendas oficiales o influencers de renombre? De lo contrario, se huele la estafa. Estas tiendas 'fake' acostumbran además a inundar sus publicaciones con comentarios positivos generados por 'bots', con la intención de insuflar confianza a sus víctimas.

Por su parte, en el 'marketplace' de TikTok (TikTok Shop) debemos revisar el perfil del vendedor para confirmar que muestre un historial de productos nutrido, vídeos explicativos y valoraciones de clientes acompañados de fotos reales de usuarios. Los más jóvenes suelen dejarse engañar por tiendas cuyos únicos productos a la venta son, precisamente, aquellos que se han viralizado durante las últimas semanas en los vídeos de la aplicación china. Es otra señal de alarma.

Si pese a lo dicho terminamos comprando algo donde no debemos, Sierra recomienda contactar con nuestro banco para informarles de la situación; cambiar aquellas contraseñas que puedan haber quedado comprometidas, reportar el caso frente a las autoridades e instalar un detector de 'malware' en nuestro móvil u ordenador para descartar que se hayan infectado durante el proceso de compra.