El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Adobe Stock
Vivir | Relaciones humanas

Hablar con tu abuelo todos los días por WhatsApp no es suficiente

Para que no se sienta solo no vale con enviarle mensajes, dicen los expertos

José Carlos Castillo

José Carlos Castillo

Lunes, 10 de noviembre 2025, 00:19

Comenta

Escucha la noticia

4 min.

La llegada de los smartphones y las aplicaciones de mensajería instantánea (como WhatsApp) cambiaron las reglas del juego de la comunicación. Incluso para las personas ... de edad avanzada. Más del 34% de los españoles mayores de 75 años recurren a internet a diario, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). Y la mayoría de veces es para mantenerse en contacto con sus hijos y nietos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Condecoran a un mando de la Policía de Bilbao que faltó al respeto a ertzainas
  2. 2

    La verdadera historia del fin de los zulos de ETA que no cuenta la nueva película de Netflix sobre la banda
  3. 3 Consulta aquí los detenidos por la Ertzaintza en más de una ocasión por el mismo motivo en Euskadi
  4. 4

    «Mi familia es atea y me bauticé a los 17. Mis padres creían que era algo pasajero»
  5. 5

    «Me robaron el DNI y ahora los juzgados me reclaman por estafas online»
  6. 6 La divertida reacción de Iñaki Williams y Sancet a la rabona de Selton
  7. 7

    Euskadi ante la multirreincidencia: ¿Por qué sigue en libertad un delincuente detenido 10 veces en un año?
  8. 8

    Getxo define cómo será su futuro al aprobar definitivamente su plan más polémico
  9. 9 Ayuso recibe el alta tras sufrir una bajada de tensión y tener que abandonar un acto en ambulancia
  10. 10

    Nico Williams, de firmar un golazo a pedir el cambio en el minuto 66: «Hay partidos que no me puedo perder»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Hablar con tu abuelo todos los días por WhatsApp no es suficiente

logo

Este podcast es exclusivo para suscriptores. Disfruta de acceso ilimitado

Hablar con tu abuelo todos los días por WhatsApp no es suficiente