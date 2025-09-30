El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

La generación Z se rebela: ¿por qué los auriculares con cable vuelven a estar de moda?

Los jóvenes valoran su carácter práctico y 'vintage'

José Carlos Castillo

José Carlos Castillo

Martes, 30 de septiembre 2025, 00:32

Con la llegada de los auriculares inalámbricos se cumplió el sueño de muchos: nos despedimos de los cables enredados –¿de verdad que no había un ... gnomo que los embarullaba cuando no mirábamos'?– y comenzamos a practicar deporte al son de la música con una mayor libertad de movimiento. Aunque los modelos provistos con Bluetooth llevaban tiempo en el mercado, no fue hasta diciembre de 2016, con el lanzamiento de los AirPods de Apple, cuando estos 'gadgets' se popularizaron. 

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un pesquero vasco es obligado a amarrar en Gijón tras un motín a bordo
  2. 2

    «Me violó en Bilbao y ahora ha huido a Mali. ¿Quién paga los platos rotos? Solo yo»
  3. 3

    Fallece a los 19 años el portero del Colindres tras un choque con un rival en el terreno de juego
  4. 4

    El Athletic quiere ampliar Lezama con un ambicioso plan que duplicará su superficie
  5. 5

    «Sus amigos nos grabaron besándonos. Lo tenía planeado»
  6. 6

    Un herido en una pelea con palos y paraguas en plena calle en Erandio
  7. 7 El restaurante de Getxo que saca chispas a las brasas
  8. 8

    ¿Puede llegar a Euskadi un auge de la extrema derecha como en Cataluña?
  9. 9

    Una juez confirma la expulsión de un socio del Athletic y rechaza indemnizarle con 6.000 euros
  10. 10

    Se alquila bar municipal por menos de 200 euros al mes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La generación Z se rebela: ¿por qué los auriculares con cable vuelven a estar de moda?

La generación Z se rebela: ¿por qué los auriculares con cable vuelven a estar de moda?