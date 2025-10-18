El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Adobe Stock
Vivir | Tecnología

Así afecta a tu cerebro estar dos semanas sin internet en el móvil

En algunos casos, este detox es más beneficioso que tomar antidepresivos

José Carlos Castillo

José Carlos Castillo

Sábado, 18 de octubre 2025, 19:19

Comenta

Escucha la noticia

5 min.

¿Vives enganchado al móvil? No eres el único. Los últimos estudios aseguran que los españoles pasamos una media de 6 horas diarias consultando nuestros ' ... smartphones', cifra que se eleva por encima de las 7 horas en el caso de la Generación Z (los nacidos entre finales de la década de los 90 y comienzos de la de 2010). Incluso los mayores de 60 años invierten más de 3 horas al día en WhatsApp y en las distintas redes sociales. Todo ello deja claro el impacto que las nuevas tecnologías tienen en nuestra vida cotidiana.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Detenido el hombre que retenía a su madre de 84 años entre basura y gatos muertos
  2. 2 Así quedarían las pensiones mínimas en 2026
  3. 3 El apartahotel junto al BEC ofrecerá alojamientos a partir de 900 euros al mes
  4. 4 Euskadi no asistió al pleno en el que se aprobó que pagase 169 millones a otras comunidades
  5. 5

    Sortu llora la muerte del etarra autor del atentado contra la casa cuartel de Zaragoza
  6. 6

    «Al tener sexo, meto tripa». Medidas, duración..., la presión fulmina el placer
  7. 7

    Investigan a una mujer por abandonar a su bebé en Santutxu
  8. 8 La hija de Antonio Banderas se casa en un hotel de lujo de Valladolid
  9. 9

    «No he venido a robar ni a saquear»: el alcalde de Sestao hace pública su última nómina para desmentir un bulo
  10. 10 ¿Es posible la reconciliación de Amaia Montero con Cayetana Guillén Cuervo tras su regreso a La Oreja de Van Gogh?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Así afecta a tu cerebro estar dos semanas sin internet en el móvil

logo

Este podcast es exclusivo para suscriptores. Disfruta de acceso ilimitado

Así afecta a tu cerebro estar dos semanas sin internet en el móvil