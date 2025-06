Por qué cada vez hay más plagas de chinches y cómo combatirlas

Hace unas semanas, un grupo de sanitarios denunciaba la aparición de una plaga de chinches en el área de Cardiología del Hospital Regional de Málaga. ... Días más tarde saltaba la alarma en el Reina Sofía de Córdoba, en una urbanización valenciana, en otra de Cartagena, en un bloque de apartamentos en Ibiza, en un hostal del Camino de Santiago, en varias residencias de mayores y en las instalaciones municipales de diferentes ayuntamientos. El de Madrid, por ejemplo, acaba de aprobar una partida de 130.000 euros para blindarse ante las plagas de chinches que se esperan después de una primavera tan lluviosa y la subida de las temperaturas de los últimos días.

Aunque nos pueda parecer que se trata de un 'problema' de otra época, casi anacrónico, lo cierto es que estos pequeños insectos chupasangre, de color marrón y sin alas, «están entre nosotros y las alertas por plagas de chinches son cada vez más frecuentes. En muchas ciudades han empezado a extenderse y ya representan un problema creciente de higiene y salud», alertan en la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).

Suelen aparecer en lugares con mucha rotación de personas (hospitales, residencias, transporte público, hoteles, aeropuertos, campamentos...) porque su huésped favorito, al que más les gusta hincar el diente, somos los seres humanos. Las chinches se esconden normalmente en el somier, los cabeceros, la estructura de la cama, en las costuras del colchón, en el equipaje, el rodapié e incluso en los cajetines eléctricos cuando la habitación sufre una plaga de estos bichitos del tamaño aproximado de una semilla de manzana.

Del tamaño de una semilla de manzana

«Durante el día permanecen escondidas en cualquier rendija que encuentren alrededor de la cama a la espera de que se haga de noche para salir a comer. Las más necesitadas de alimento son las hembras porque tienen que sacar adelante la puesta de sus huevos», precisan en la OCU.

Sus picaduras, que se presentan habitualmente en racimo o en líneas irregulares, suelen desaparecer sin tratamiento en una o dos semanas y es frecuente confundirlas con las de otros insectos. Aunque las chinches no son conocidas por propagar enfermedades, la realidad es que pueden causar reacciones alérgicas graves en la piel de algunas personas con síntomas como una picazón intensa, ampollas y urticaria. Si has detectado una plaga de chinches en tu casa, ármate de paciencia porque deshacerse de estos insectos tan molestos no es nada sencillo. Estos son algunos consejos para eliminarlos. «Y recuerda que a estos bichos no les importa si el ambiente está limpio o sucio, lo único que necesitan es un anfitrión cálido y un montón de escondites», aclaran los expertos.

Vapor y lavanda

Una de las primeras cosas que debes hacer para acabar con una plaga de chinches es limpiar bien a fondo el colchón. Puedes empezar con una vaporeta porque estos bichitos son muy sensibles a los cambios de temperatura «Además de acceder a todos los resquicios en los se esconden, el vapor que suelta la máquina (180 grados) acaba con las chinches de inmediato, tanto con las adultas como con sus huevos», explican en la OCU.

Otro remedio casero al que podemos recurrir para eliminar chinches de manera natural es mezclar en un envase un chorro de vinagre con una cucharada pequeña de bicarbonato y esparcir la mezcla por todos los lugares en los que pueda haber chinches. Mano de santo. De la misma manera que estos bichos tienen predilección por el calor humano y el dióxido de carbono que exhalamos mientras dormimos, tienen verdadera aversión por otros olores como, por ejemplo, la lavanda, el eucalipto, la citronela o el orégano. Estos aromas no acaban con las chinches, pero si rocías la habitación con aceites esenciales de estas fragancias las mantendrás alejadas de tu casa. La menta tampoco les gusta nada, así que una buena opción es poner unas gotitas sobre el colchón. ¿El inconveniente? Es un olor tan penetrante que nos puede resultar desagradable a nosotros también.

Busca ayuda profesional

Si las chinches se han colado en nuestra maleta o en nuestra cama, una solución muy sencilla para acabar con ellas es lavar toda la ropa en la lavadora a 50 grados como mínimo. El frío extremo también las elimina, así que una alternativa para la ropa que no se puede lavar a una temperatura tan alta es «meterla en el congelador durante tres días», desvelan en la OCU.

Ahora bien, si el grado de infestación es muy alto, lo más recomendable es que llames a un profesional para que fumigue toda la habitación. Y no sirve cualquiera. Busca a un experto en chinches porque no es fácil acabar con una plaga de estos insectos. De hecho, si el número de insectos que invade la habitación es muy importante, podrían tardar semanas en desaparecer del todo.