El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Dos kilómetros de retenciones en el Txorierri hacia Barakaldo por un accidente múltiple

Estos son los ingredientes que de verdad funcionan para eliminar las manchas de la cara

La hiperpigmentación es una de las principales preocupaciones del cuidado de la piel y no siempre son fáciles de tratar

Carmen Barreiro

Carmen Barreiro

Lunes, 22 de septiembre 2025, 18:58

Escucha la noticia

5 min.

Las manchas en el rostro son uno de los principales quebraderos de cabeza desde el punto de vista estético de muchas –más bien, muchísimas– personas, ... especialmente a la vuelta del verano. Los efectos del sol se dejan notar con más insistencia y queremos hacerlas desaparecer de un plumazo, pero no es sencillo. «La hiperpigmentación es una de las preocupaciones más frecuentes en el cuidado de la piel y para tratarla de forma eficaz es imprescindible combinar diferentes ingredientes despigmentantes con una protección solar diaria», aclara la farmacéutica Gema Herrerías, autora del libro 'Código piel, el manual que tu rutina necesita'.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Asesinan a un joven marroquí de 21 años al asestarle una puñalada en el pecho
  2. 2 Los tres restaurantes de Bizkaia que buscarán el título a la mejor tortilla de patatas de España
  3. 3 Así se vivió la alarma social en Bizkaia por el asesinato de tres jóvenes: «Hay que tener en la memoria al que mató a mi hermana»
  4. 4

    Conmoción en Solokoetxe: «Uno de ellos llevaba un cuchillo y el otro palos»
  5. 5

    Padres marroquíes dejan a sus hijos en Bilbao para beneficiarse de la acogida de menores
  6. 6

    Aburto llama a la «colaboración ciudadana» para dar con los asesinos de un joven de 21 años en Bilbao: «Que paguen»
  7. 7 La vieja mercería renace como bar de barrio
  8. 8

    Un juez condona una deuda de 45.000 euros a un bilbaíno en una situación límite
  9. 9

    Angelina Jolie: «Hace una década me practiqué una doble mastectomía y también me extirpé los ovarios. No me arrepiento»
  10. 10 Muere la influencer Adna Rov%u010Danin-Omerbegovi%u0107 dos días después de su boda en Sarajevo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Estos son los ingredientes que de verdad funcionan para eliminar las manchas de la cara

logo

Este podcast es exclusivo para suscriptores. Disfruta de acceso ilimitado

Estos son los ingredientes que de verdad funcionan para eliminar las manchas de la cara