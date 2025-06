Diez mitos sobre tu cuerpo a partir de los 40 que deberías conocer

La temida crisis de los 40 hace que muchos piensen en dar un giro a su vida por miedo a estar desaprovechándola. Hay quien decide ... apuntarse al gimnasio para verse mejor; cambia sus hábitos alimenticios para asegurarse una vejez más saludable; e incluso emprende labores de voluntariado con las que 'dejar huella'. Sí, existen numerosos mitos sobre la mediana edad (entre las cuatro y las seis décadas) y casi todos son capaces de desanimar incluso a los más entusiastas. De ahí que hayamos querido desmontarlos por boca de toda una experta en longevidad y medicina antienvejecimiento: Mariana Sada Echevarría, médico especialista en la madrileña Clínica Neleva.

1. «El metabolismo se detiene a los 40»

«El metabolismo no se detiene ni se desacelera drásticamente a los 40 años. Según un importante estudio publicado en Science en 2021, liderado por el antropólogo evolutivo Herman Pontzer de la Duke University, la tasa metabólica basal se mantiene estable entre los 20 y los 60 años, incluso durante etapas como el embarazo y la menopausia. La ralentización significativa del metabolismo comienza a partir de los 60 años, y lo hace de forma muy gradual, aproximadamente un 0,7% por año».

2. «Empezar a hacer ejercicio después de los 40 sirve de poco»

«A partir de los 40, el ejercicio físico se vuelve aún más importante para mantener la salud y la calidad de vida. El entrenamiento mejora la masa muscular, la densidad ósea, la salud cardiovascular, la función cognitiva y el bienestar general. De hecho, nunca es tarde para empezar».

3. «El dolor es parte natural de envejecer»

«El dolor no es una consecuencia inevitable del envejecimiento. Aunque algunas enfermedades degenerativas, como la artrosis, pueden ser más frecuentes con la edad, el dolor crónico no debe aceptarse como algo normal ni resignarse a él. Ante la aparición de dolor persistente, es fundamental buscar una evaluación médica para identificar la causa y recibir el tratamiento adecuado».

4. «Es imposible ganar músculo después de los 40»

«Aunque a partir de los 40 años la disminución hormonal y la tendencia natural a perder masa muscular (sarcopenia) pueden dificultar el proceso, ganar músculo sigue siendo perfectamente posible a cualquier edad. Con un entrenamiento de fuerza adecuado, una alimentación rica en proteínas y un descanso suficiente, incluso personas mayores de 80 años pueden aumentar su masa muscular. No solo es factible, sino además muy recomendable para la salud y la calidad de vida».

5. «A partir de los 40 se pierde el deseo sexual»

«Aunque el deseo sexual puede verse afectado por cambios hormonales, físicos y emocionales a partir de los 40 años, no desaparece por completo. Estudios recientes muestran que la baja libido es frecuente en mujeres de mediana edad, pero no universal, y existen múltiples factores que influyen y pueden abordarse. Existen estrategias eficaces (como una buena comunicación y, si es necesario, tratamiento médico) para mantener o recuperar una vida sexual satisfactoria después de los 40».

6. «No se puede perder peso a partir de los 40»

«La disminución de testosterona en los hombres y de estrógenos en las mujeres pueden exigirnos más esfuerzo y constancia, pero con una alimentación equilibrada y ejercicio regular la pérdida de peso sigue siendo perfectamente alcanzable a cualquier edad».

7. «Los suplementos son obligatorios después de los 40»

«El uso de suplementos debe ser individualizado y supervisado por profesionales de la salud. No todas las personas necesitan los mismos suplementos ni son imprescindibles para todo el mundo. Pueden ser útiles para corregir deficiencias específicas que no se pueden cubrir solo con la dieta, algo que puede ocurrir a cualquier edad, no solo después de los 40 años».

8. «Todos desarrollan barriga a los 40»

«El aumento de grasa abdominal es una consecuencia común de los cambios hormonales y metabólicos que ocurren a partir de los 40, pero no es inevitable ni universal. Este aumento puede controlarse eficazmente mediante una combinación de ejercicio regular, una dieta equilibrada y hábitos de vida saludables. Adoptar estas medidas ayuda a mantener una composición corporal saludable y a prevenir la acumulación excesiva de grasa abdominal».

9. «La memoria se pierde por completo con la edad»

«Aunque es normal que la memoria varíe con el envejecimiento, la pérdida total no es inevitable. El cerebro mantiene su capacidad de neuroplasticidad (capacidad de reorganizarse y formar nuevas conexiones neuronales) durante toda la vida, lo que permite adaptarse y compensar las modificaciones asociadas a la edad. Esta plasticidad cerebral se ve favorecida por el ejercicio físico, el aprendizaje continuo y una vida social activa. Además, intervenciones como el entrenamiento cognitivo y programas específicos, como los protocolos PreCODE y ReCODE del Dr. Dale Bredesen, muestran que es posible prevenir o retrasar el deterioro cognitivo».

10. «Es demasiado tarde para mejorar tu salud si no te has cuidado de joven»

«La salud puede mejorarse a cualquier edad con los cambios adecuados. El organismo mantiene una notable capacidad de adaptación incluso en edades avanzadas, lo que permite revertir o ralentizar muchos de los efectos del envejecimiento».