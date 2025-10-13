El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Marcos Llorente lleva las gafas con lentes amarillas durante una entrevista.
Vivir | Salud

Esto dice la ciencia sobre las gafas amarillas que llevan Marcos Llorente y Laporte

Los futbolistas aseguran que las usan para protegerse de la luz azul que emiten las pantallas de los dispositivos electrónicos

Carmen Barreiro

Carmen Barreiro

Lunes, 13 de octubre 2025, 18:55

Comenta

Escucha la noticia

4 min.

Varios jugadores de la selección española de fútbol, encabezados por el polémico Marcos Llorente, han vuelto a poner de moda las gafas con cristales amarillos. ... Las llevan puestas en las ruedas de prensa, en entrevistas, en el aeropuerto, en los paseos por el hotel, en las charlas con el técnico... Se trata de un accesorio que ha llamado la atención no solo por su estética –y porque llevar gafas tintadas en interiores es algo excéntrico–, sino también por la justificación que está detrás de su uso: utilizan este tipo de lentes porque, supuestamente, protegen sus ojos de la «nociva» luz azul que emiten las pantallas. Y, claro, las llevan ellos y, automáticamente, se multiplican las ventas de gafas con cristales amarillos: unos las comprarán por parecerse a sus ídolos y otros porque les 'compran' el discurso de que son buenas para la salud visual.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La enfermedad mental que no pudo torear Morante y le lleva a una inesperada retirada
  2. 2

    La historia detrás del abrazo entre Mikel Jauregizar e Ibon Sánchez
  3. 3

    La Diputación aplicará medidas extraordinarias para evitar que los coches se empañen en el túnel de La Avanzada
  4. 4

    Desalojan una discoteca de Bilbao después de que un cliente usara gas pimienta
  5. 5

    Estos son los 20 rehenes vivos liberados por Hamás
  6. 6

    Los últimos rehenes vivos de Hamás se reencuentran con sus familias y la libertad
  7. 7

    El método 996: ¿Y si trabajamos de 9.00 a 21.00 horas 6 días a la semana?
  8. 8

    ¿Por qué nuestros iPhones son más tontos que en el resto del mundo?
  9. 9

    Bildu critica al viceconsejero de Seguridad por llamar «fascistas» a los radicales que reventaron el acto falangista en Vitoria
  10. 10

    La nueva vida de George Dowell, el futbolista al que un accidente de tráfico dejó en silla de ruedas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Esto dice la ciencia sobre las gafas amarillas que llevan Marcos Llorente y Laporte

logo

Este podcast es exclusivo para suscriptores. Disfruta de acceso ilimitado

Esto dice la ciencia sobre las gafas amarillas que llevan Marcos Llorente y Laporte