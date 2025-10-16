El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Vivir | Salud

Cuánto deben durar las siestas NASA, lo mejor para recuperarse de una mala noche

Están diseñadas para despertar espabilado y con energía

Solange Vázquez

Solange Vázquez

Jueves, 16 de octubre 2025, 19:04

Comenta

Escucha la noticia

3 min.

Siesta sí, siesta no. Un eterno debate entre las personitas de a pie. A unos les salva la vida, a otros les deja atontados para ... el resto del día y un buen número de personas ni siquiera pueden elegir: dicen que son incapaces de dormirse de día. El caso es que la ciencia ha avalado los beneficios de este sueñecito... siempre y cuando se haga bien. Y,para perfeccionarla y sacarle el máximo provecho, hasta la NASA ha sometido este paréntesis a estudio. Si se hace tal y como mandan sus cánones, es una manera excelente de despertar con las pilas cargadas. Algo siempre útil, sobre todo si queremos recuperarnos de una mala noche.En estos casos, no debemos dormirnos un siestón para venirnos arriba, es contraproducente (despertaremos peor y, además, dormiremos mal la noche siguiente). Mucho mejor una siesta NASA. O incluso dos si estamos fatal, la primera a la hora del almuerzo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Muere un niño de 5 años al caer desde el balcón de un quinto piso en Bermeo
  2. 2 Expulsan de China y le prohíben la entrada de por vida a un ciclista español por poner el icono de un cerdo junto a la bandera del país
  3. 3 El escándalo de los falsos empadronamientos para cobrar becas en Euskadi salpica a otros tres remeros
  4. 4 Multan a una mujer con 10.000 euros por arreglar el equipo de música del bar de una amiga
  5. 5 La familia de Diane Keaton revela la causa de su fallecimiento
  6. 6

    La ciencia resuelve el misterio de los moáis de la isla de Pascua
  7. 7 La reacción de Leire Martínez tras el anuncio de la vuelta de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh: «Búscate a alguien que me sustituya»
  8. 8

    ¿Cuánto ganarán de más de media los jubilados el año que viene?
  9. 9

    Muere un camionero tras caer su vehículo a las vías del tren en Muxika
  10. 10 Este es el mejor pintxo de Euskadi y Navarra de este año: se prepara en uno de los pueblos vascos con más encanto

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Cuánto deben durar las siestas NASA, lo mejor para recuperarse de una mala noche

logo

Este podcast es exclusivo para suscriptores. Disfruta de acceso ilimitado

Cuánto deben durar las siestas NASA, lo mejor para recuperarse de una mala noche