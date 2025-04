Claves para afrontar la paranoia del apagón: «El 60% de la población sufrirá síntomas psicológicos»

En plena resaca del caos del apagón –o incluso todavía sufriendo las consecuencias, que la normalidad cuando se pierde de esa forma tan estrepitosa tarda ... en regresar–, lo que nos ha quedado, en la mayoría de los casos, es un gran interrogante: ¿va a volver a pasar?El hecho de que se esté tardando en determinar con exactitud qué causó la peor emergencia energética que se recuerda en España no ayuda a tranquilizar a la población. El miedo a un 'Gran Apagón' –varias semanas sin electricidad con el mundo patas arriba, un fenómeno o terror social que se ha extendido en los últimos tiempos–, lógicamente, es más consistente que nunca en estos momentos.

De ahí que muchas personas , al lema de 'que a mi esto no me vuelve a pillar desprevenido', estén confeccionando sus kits caseros para emergencias. Pero, al margen de las cosas prácticas que nos pueden ayudar en caso de una nueva emergencia, conviene prepararse a nivel psicológico: por muchas latas de conserva y pilas que tengamos, si no disponemos de unas claves emocionales para sobrellevar la situación, vamos a pasar muy mal trago.

Así, la psicóloga Lara Ferreiro desgrana unos consejos para afrontar lo mejor posible ese halo de inseguridad que se nos ha quedado y la ansiedad ante este tipo de situaciones. Según sostiene, «el 60% de los españoles ha tenido ya o tendrá estos días síntomas psicológicos generados por el apagón». «Estamos ante un momento histórico, el 'cero absoluto', nunca había ocurrido y hay que saber gestionarlo», indica.

Lo primero que aclara es que «vamos a pasar un 'duelo apagónico': al principio estuvimos en 'shock', ahora sufriremos miedo un día o dos durante un periodo de adaptación y, por último, entraremos en la fase de 'esto ya ha pasado'». Todo ello puede durar cerca de un mes. Más allá de este plazo, deberíamos buscar ayuda profesional. Estrés, ansiedad, claustrofobia al coger el metro o el ascensor, hipervigilancia sobre el futuro, 'FOMO' (miedo a perderte algo por estar sin móvil), la paranoia apocalíptica de qué va a ser lo siguiente, hipocondría desatada... esto va a salir en estos días posteriores», desgrana.También pueden aparecer trastornos de sueño e incluso 'retraumatizaciones', es decir, volver a estados de ánimo desagradables que hayamos vivido, como los que abundaron en la pandemia... el catálogo de problemas psicológicos no va a ser breve, según la psicóloga.